Anthropic Presenta Confidencialmente su OPV ante la SEC y Busca una Valoración de Más de un Billón de Dólares

Anthropic, creadora de los modelos Claude, ha presentado su prospecto de salida a bolsa ante la SEC. La compañía, valorada recientemente en 965.000 millones de dólares, planea debutar en el mercado con una valoración que podría superar el billón, adelantándose a OpenAI y SpaceX.

Anthropic ha presentado su prospecto de salida a bolsa de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores ( SEC ) de Estados Unidos. Este movimiento, que fue revelado en un comunicado emitido por la compañía este lunes, marca un paso crucial en su estrategia para convertirse en una empresa pública.

La firma, conocida por su familia de modelos de lenguaje Claude y herramientas como Claude Code, está preparando lo que podría ser una de las ofertas públicas iniciales más significativas en el sector tecnológico.

"Esto nos da la opción de salir a bolsa una vez que la SEC complete su revisión", señaló Anthropic, añadiendo que "la propuesta de oferta pública inicial dependerá de las condiciones del mercado y otros factores". La empresa, fundada en 2021 por exmiembros de OpenAI que se separaron por diferencias sobre la dirección de esa compañía, ha experimentado un crecimiento exponencial en valoración.

Su ronda de financiación más reciente la situó en 965.000 millones de dólares, superando por primera vez a su antigua casa matriz. Analistas anticipan que su debut bursátil podría superar el billón de dólares, lo que la posicionaría por delante de otras tecnológicas de alto perfil como OpenAI y SpaceX en la carrera por alcanzar una valoración monumental.

Este potencial éxito refleja la inversión masiva en inteligencia artificial y la confianza de los inversores en los modelos de negocio de Claude. Se espera que Anthropic comience una gira de presentación para inversores esta semana, con planes concretos para debutar en el mercado la próxima semana. La salida a bolsa no solo representa una oportunidad para captar capital, sino también un hito que consolida a la inteligencia artificial como núcleo de la economía digital.

Aunque el proceso está sujeto a la aprobación regulatoria y a la volatilidad de los mercados, el optimismo rodea a este lanzamiento. La compañía ha enfatizado que su tecnología se centra en la seguridad y la alineación con valores humanos, un mensaje que busca diferenciarla en un sector cada vez más competitivo. Con su base de clientes empresariales y asociaciones estratégicas, Anthropic busca capitalizar la demanda global por soluciones de IA avanzada.

La noticia también subraya la dinámica cambiante en Silicon Valley, donde las salidas a bolsa de gigantes tecnológicos están volviendo a ganar momentum tras un período de sequía. Mientras tanto, el resto del mercado muestra movimientos mixtos: el petróleo repunta un 7% tras la suspensión de negociaciones entre EE.

UU. e Irán, el Ibex 35 cae un 1%, Naturhouse anuncia un dividendo de 3 millones de euros con una rentabilidad consolidada del 8%, y easyJet sube un 10% en bolsa tras desmentir conversaciones con el fondo Castlelake. Estos datos contextualizan el entorno financiero en el que Anthropic planea su entrada, destacando cómo los eventos geopolíticos y corporativos influyen en las valuations





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