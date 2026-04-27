Anthropic lanza una IA capaz de detectar vulnerabilidades de seguridad, pero su uso genera preocupaciones globales

Anthropic ha desarrollado una herramienta de IA llamada Claude Mythos Preview que puede identificar miles de vulnerabilidades de seguridad en sistemas operativos y navegadores web. Aunque la empresa ha limitado su acceso a un grupo selecto de compañías, su lanzamiento ha generado preocupaciones en gobiernos y empresas de todo el mundo por el riesgo de que caiga en manos de cibercriminales. La herramienta ha provocado reacciones en países como Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia, donde se la compara con una amenaza global. Expertos advierten que su uso puede ser tanto beneficioso como peligroso, dependiendo de quién la controle.

Cuando Anthropic anunció este mes la creación de una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar y explotar vulnerabilidades de seguridad en internet con mayor eficacia que casi cualquier experto humano, la compañía dejó claro que su tecnología era demasiado peligrosa para ser accesible al público en general.

En su lugar, la firma dirigida por Dario Amodei decidió seleccionar un pequeño grupo de empresas estadounidenses, entre ellas gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Amazon, para que utilicen la herramienta con el fin de proteger el software más crítico del mundo. Posteriormente, extendió el acceso a un número limitado de compañías adicionales para que puedan identificar fallos en sus propios sistemas.

La herramienta, bautizada como Claude Mythos Preview, ha demostrado su capacidad para detectar miles de vulnerabilidades de alta gravedad en cuestión de semanas, incluyendo fallos en los principales sistemas operativos y navegadores web. Desde su lanzamiento, gobiernos y empresas de todo el mundo han expresado su preocupación por los riesgos que representa, especialmente si cae en manos de cibercriminales, quienes podrían utilizarla para buscar y explotar vulnerabilidades de manera más efectiva en grandes corporaciones.

En Reino Unido, el Gobierno está presionando a sus empresas más grandes para que fortalezcan sus sistemas de ciberseguridad ante el temor de que la herramienta desate una ola de ciberataques. Mientras tanto, la Comisión Europea está evaluando las posibles implicaciones en materia de seguridad cibernética y ha mantenido varias reuniones con Anthropic, aunque aún no ha obtenido acceso directo al modelo para analizar sus riesgos.

En Alemania, el jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, advirtió sobre el riesgo y afirmó que todas las instituciones relevantes deberían tener acceso a esta tecnología para evitar distorsiones competitivas. En Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tuvieron una reunión urgente con los directores ejecutivos de los grandes bancos para alertarles sobre los peligros cibernéticos que plantea el modelo.

La herramienta también ha generado alerta en países como China y Rusia. Actualmente, las empresas chinas no cuentan con una tecnología similar a Mythos Preview, aunque los expertos en IA esperan que desarrollen una herramienta comparable en cuestión de meses. En Rusia, la situación es más delicada, ya que el país se encuentra rezagado en materia de inteligencia artificial.

Según 'The New York Times', un medio ruso afín al Kremlin calificó a la máquina como algo peor que una bomba atómica. La creación de Mythos también ha provocado un acercamiento entre Anthropic y el Gobierno de Estados Unidos. En febrero, Washington ordenó a todas las agencias federales dejar de usar la tecnología de la empresa después de que esta se negara a permitir que su IA fuera utilizada para desarrollar armas autónomas o sistemas de vigilancia doméstica.

Recientemente, la Casa Blanca y Anthropic han evaluado posibles usos de Mythos en tareas de ciberseguridad y defensa. El ex presidente Donald Trump afirmó el pasado martes que espera empezar a llevarse muy bien con la firma dirigida por Amodei. Un arma de doble filo. Por el momento, la nueva tecnología de Anthropic solo está al alcance de empresas estadounidenses y, desde hace pocos días, unas pocas británicas.

A pesar del celo de la empresa, ya es posible que haya caído en poder de terceros. Según la agencia 'Bloomberg', que cita a una persona familiarizada con el asunto, unos pocos usuarios no autorizados consiguieron acceder al modelo el mismo día que fue anunciado. Desde entonces, lo habrían utilizado en varias ocasiones, aunque con fines de seguridad y no para lanzar ciberataques. La empresa ha confirmado que está investigando la posible filtración.

A pesar de las precauciones de Anthropic, su IA ya podría haber caído en manos de usuarios no autorizados. Todos los expertos consultados resaltan que Mythos representa un arma de doble filo. Por un lado, puede hacer un gran trabajo a la hora de detectar fallos y corregirlos, pero también puede generar muchos problemas si cae en manos de actores maliciosos. Antonio Fernandes, 'hacker' ético, señala que potencialmente puede ser brutal.

David Sancho, investigador de amenazas de la empresa de ciberseguridad Trend AI, destaca que lo que ocurra con ella dependerá de quién la utilice. Por el momento, parece que Anthropic lo está haciendo bien, ya que está controlando mucho las empresas que tienen acceso. A los que nos dedicamos a la defensa nos puede ayudar mucho





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