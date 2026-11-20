Anthropic's successful IPO masks deeper market concerns as the Nasdaq falls 2.6%, driven by regulatory fears, CoreWeave bond yields, and leadership changes at Nvidia.

La salida a bolsa de Anthropic el 19 de noviembre de 2026 cumplió con las altas expectativas de demanda inicial, permitiendo que Wall Street iniciara posiciones en uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mercado. Sin embargo, este evento no ha logrado contrarrestar la debilidad generalizada del sector tecnológico, donde el índice Nasdaq registró una caída del 2,6% ese mismo viernes, acumulando pérdidas significativas para lo que va de año y reforzando la sensación de inestabilidad entre los inversores.

Detalles de la oferta inicial de Anthropic

El viernes posterior al listado en bolsa, las acciones de Anthropic experimentaron una nueva caída del 10% en sus primeras operaciones, un movimiento impulsado por el pesimismo persistente que ha caracterizado al mercado durante seis semanas consecutivas. Esta tendencia descendente se vio exacerbada por la retirada de algunos suscriptores clave, como Goldman Sachs y Morgan Stanley , quienes asumieron un rol menos activo en la contención de la cotización en comparación con su participación durante el día inaugural del jueves.

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La adquisición de estas acciones representa una apuesta a largo plazo por la capacidad de la inteligencia artificial para transitar desde la fase de inversión masiva en infraestructuras hacia la generación de beneficios reales mediante servicios de pago. No obstante, el entorno actual está dominado por preocupaciones sobre la regulación inminente, las valoraciones excesivas y la posible desaceleración de los gastos tecnológicos, factores que han comenzado a moldear la narrativa desde principios de octubre.

Inestabilidad financiera y el caso CoreWeave

El sector de la inteligencia artificial enfrenta una fragilidad estructural clara desde el 6 de octubre, fecha en la que el mercado alcanzó su último máximo histórico antes de iniciar su descenso. Una de las señales más alarmantes de esta dislocación provino de CoreWeave , donde el rendimiento de sus bonos se disparó hasta alcanzar un 15%, superando ampliamente el retorno de inversión de la empresa, que se mantuvo en un 9%.

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Este desequilibrio financieroelevó las alertas sobre la sostenibilidad del modelo de negocio de las empresas de neocloud, que adquieren capacidad de computación a precios elevados para arrendarla posteriormente a terceros. Aunque este modelo no es inherentemente defectuoso, la evidencia sugiere que algunas apuestas tecnológicas pueden no ser rentables a largo plazo, recordando a los especuladores los desequilibrios observados durante el auge de las criptomonedas.

Impacto regulatorio de las elecciones en Texas

La victoria demócrata en las elecciones intermedias del 3 de noviembre ha añadido otra capa de incertidumbre, destacando la elección de Gina Hinojosa como gobernadora de Texas. Hinojosa ha solicitado una moratoria prolongada para la construcción de centros de datos de inteligencia artificial y ha exigido controles regulatorios más estrictos, lo que preocupa profundamente a los inversores del sector.

Texas alberga actualmente el 25% de la capacidad de computación prevista para todo el país, y según los análisis de Goldman Sachs , los gobernadores demócratas que apoyan la regulación supervisarán el 45% de dicha capacidad a partir de enero de 2027. Este cambio político representa un obstáculo significativo para la expansión desbocada de infraestructuras tecnológicas que se había dado por sentada hasta ahora.

Reestructuración estratégica de Nvidia

La confianza del mercado también se vio afectada por los cambios en la dirección de Nvidia , la empresa fundamental para el hardware de inteligencia artificial. La dimisión del expresidente y exconsejero delegado Jensen Huang generó temores de que su sucesor adoptara un enfoque más conservador, preocupaciones que se materializaron con la llegada de Colette Kress como ejecutiva interina.

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Kress , conocida por su escepticismo hacia las operaciones más riesgosas impulsadas anteriormente por Huang, anunció recientemente que Nvidia abandonaría el negocio de venta de chips a China. Esta decisión marca un giro significativo en la estrategia de la compañía, que hasta ahora había actuado como un banco central para el ecosistema de IA mediante el suministro de chips a cambio de participaciones accionariales y avalando contratos de arrendamiento complejos.