Anthropic PBC establece el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción, recaudando más de 94.000 millones de dólares y superando el récord de SpaceX.

Anthropic PBC ha confirmado oficialmente el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción, una cifra que supera la horquilla preliminar de 70 a 78 dólares anunciada anteriormente. Esta determinación, informada por Bloomberg con base en fuentes cercanas a la operación, posiciona a la compañía de inteligencia artificial en el centro de la atención financiera global al definir una de las mayores entradas al mercado de valores en la historia reciente del sector tecnológico.

Récord Financiero y Superación de SpaceX

El precio establecido de 83 dólares por acción implica una recaudación prevista para la OPI de al menos 68.000 millones de dólares, un volumen que coloca a Anthropic en un estatus financiero sin precedentes. Si se añade la colocación privada de 26.000 millones de dólares realizada al mismo precio fijado para la oferta pública, el valor total de la operación asciende a más de 94.000 millones de dólares. Esta cifra total no solo es masiva, sino que supera los 86.200 millones de dólares recaudados por SpaceX en junio, cantidad que incluía la opción de sobreasignación, frente a los 75.000 millones obtenidos inicialmente en la oferta básica de aquel competidor.

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Dinámica de la Oferta y Participación Institucional

La estructura detallada de la oferta revela una demanda institucional robusta y una estrategia de capitalización muy bien calibrada. Según los documentos regulatorios presentados por la empresa, Anthantic había planeado inicialmente ofrecer 801,4 millones de acciones en el mercado abierto. La respuesta de los inversores ha sido contundente, con órdenes de compra presentadas por un total de 23,6 millones de acciones en la horquilla inicial de precios. La firma de inversión liderada por Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley tiene a su cargo el liderazgo de esta OPI, con la participación técnica y financiera de otras 20 entidades bancarias internacionales que respaldan la complejidad de la operación.

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Impacto en el Sector de la Inteligencia Artificial

La salida a bolsa de Anthropic representa un hito estratégico para el ecosistema de la inteligencia artificial, un sector compuesto por empresas dedicadas al desarrollo de modelos avanzados capaces de resolver problemas complejos. Estas tecnologías se utilizan en tareas críticas como el diseño de programas informáticos, el análisis jurídico y la descubrimiento científico. Al ser la primera empresa líder en este campo en cotizar públicamente, Anthropic establece un nuevo estándar de valoración para su industria, marcando una diferencia clara frente a su principal competidor, OpenAI, quien ha indicado que no tiene previsto salir al mercado de valores antes de 2027.

Cotización Inminente y Código de Acción ANT

Los preparativos para la entrada al mercado están en su fase final, con la fecha de inicio de cotización fijada para este jueves en el mercado Nasdaq Global Select. Los inversores y analistas financieros siguen con atención este evento, ya que las acciones de Anthropic comenzarán a transaccionarse bajo el código simbólico ANT. Este movimiento no solo permite la monetización de la inversión privada previa, sino que también abre las puertas a la liquidez pública para los accionistas existentes y establece una valoración de mercado que reflejará la confianza de los inversores en el futuro crecimiento de la empresa y del sector tecnológico en general.