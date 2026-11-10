Anthropic fija precio de OPI entre US$70 y US$78 con valoración de hasta US$1,1 billones

Anthropic, creadora de Claude, establece rango de salida a bolsa con valoración de hasta US$1,1 billones mientras enfrenta escepticismo por costos de infraestructura.

La startup Anthropic, reconocida por desarrollar el asistente de inteligencia artificial Claude, ha establecido un rango de precios para su Oferta Pública Inicial (OPI) entre US$ 70 y US$ 78 por acción. Este anuncio, realizado este martes, marca el debut de la compañía en los mercados bursátiles de una manera que ningún participante del sector ha experimentado previamente.

El proceso de cotización se sitúa en un contexto financiero sin precedentes, donde la valoración de Anthropic podría alcanzar aproximadamente US$ 1,1 billones si el precio final se fija en el punto medio del rango. Esta cifra se deriva de los US$ 61.000 millones que la empresa espera recaudar, sumados a las opciones sobre acciones y los títulos que aún no han sido consolidados en la estructura capital.

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Valoración histórica sin antecedentes claros

Una valoración máxima que podría elevarse hasta los US$ 1,4 billones en el extremo superior del rango de precios convierte a esta operación en un evento financiero de proporciones únicas. Para situar la magnitud del evento, es necesario observar que el mercado financiero global no tiene un referente directo con el cual comparar el desempeño de una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de modelos de inteligencia artificial general.

La estructura corporativa adoptada por Anthropic añade otra capa de rareza a la operación, ya que la compañía saldrá a bolsa bajo la figura jurídica de corporación de beneficio público. Esta entidad legal es inusual en el contexto de las grandes ofertas públicas iniciales, y a excepción de casos como SpaceX, no existen precedentes recientes de una empresa tecnológica que alcance una valoración objetivo superior al billón de dólares en su lanzamiento.

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Advertencias regulatorias y riesgos tecnológicos

La documentación regulatoria que antecede a la salida a bolsa de Anthropic contiene un mensaje dual y profundamente impactante para los inversores y el público general. La empresa afirma explícitamente que su tecnología podría dar lugar a una era de milagros, al tiempo que advierte que, simultáneamente, existe el riesgo de condenar a la humanidad.

Este doble mensaje se presenta en un documento que supera las 300 páginas, dentro de las cuales 90 páginas están dedicadas exclusivamente a advertencias y salvedades sobre los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. A pesar de estas cautelas, la promesa de una revolución tecnológica única en una generación sigue siendo el motor principal que podría convertir a Anthropic en la mayor salida a bolsa de la historia registrada hasta la fecha.

Factores financieros y escepticismo en Wall Street

Más allá del entusiasmo tecnológico, existen factores financieros estructurales que llevan a muchos inversores en Wall Street a mantenerse al margen de esta operación. A pesar de registrar un crecimiento rápido en sus ingresos durante los últimos años, la empresa, que cuenta con cinco años de existencia, solo ha logrado registrar un único trimestre con beneficios operativos positivos.

La presión sobre la liquidez de la empresa es considerable, ya que tiene comprometidos cerca de US$ 900.000 millones para los próximos años. Estos fondos están destinados exclusivamente a la compra de potencia de cálculo y a la expansión de la infraestructura necesaria para mantener los centros de datos que alimentan los modelos de inteligencia artificial de Anthropic.

Crecimiento explosivo y dependencia de clientes clave

Los defensores de Anthropic señalan el crecimiento vertiginoso de sus ventas como un indicador positivo de la salud financiera subyacente. La empresa generó US$ 17.000 millones en ventas durante el trimestre más reciente, lo que representa un aumento del 1.127% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Si se amplía la mirada a los primeros nueve meses de este año, las ventas alcanzaron la cifra de US$ 33.200 millones. Este desempeño es stark en contraste con los apenas US$ 4.600 millones que la empresa obtuvo en la totalidad del año 2025, evidenciando una aceleración comercial sin precedentes en su historial.

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No obstante, la propia Anthropic reconoce en su folleto informativo que este nivel de crecimiento no es sostenible a largo plazo. La empresa declaró que no esperan que sus ingresos sigan creciendo a tasas comparables y no pueden garantizar que continúen creciendo en absoluto, una advertencia crucial para la valoración futura.

Riesgo de concentración y competencia tecnológica

Un aspecto crítico que aumenta la percepción de riesgo entre los analistas es la dependencia de Anthropic de solo cinco clientes para generar una cuarta parte de sus ventas totales. Aunque la empresa no reveló públicamente la identidad de estos grandes clientes, indicó que algunas de las compañías involucradas son, a su vez, competidoras directas en el sector de la inteligencia artificial.

Esta situación crea una vulnerabilidad estratégica significativa, ya que cualquiera de estas empresas podría decidir reducir su gasto o retirar su colaboración por completo en cualquier momento. Dado que estas compañías podrían estar desarrollando sus propios modelos para competir con Claude, la lealtad del cliente es frágil.

Paul Marino, director de Ingresos de Themes ETFs, expresó su preocupación ante CNN respecto a este número relativamente reducido de clientes importantes. Marino señaló que las necesidades de estos grandes clientes podrían cambiar de un momento a otro, generando incertidumbre sobre el flujo de caja futuro de Anthropic.

A pesar de estas reservas, Marino afirmó que no le preocupa en exceso la situación a largo plazo, ya que pertenece al grupo de inversores que cree firmemente que la inteligencia artificial representa el futuro tecnológico y económico. La salida a bolsa de Anthropic ofrecerá el primer dato empírico real sobre la viabilidad financiera de este modelo de negocio extremo.