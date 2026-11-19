Anthropic debutará en el Nasdaq con acciones a 83 dólares, superando previsiones. La empresa de IA logra valoración de 1,4 billones en su salida a bolsa.

Anthropic ha oficializado el precio de sus acciones en 83 dólares para su debut en la bolsa, superando la horquilla inicial prevista que oscilaba entre 70 y 78 dólares. Esta decisión responde a una demanda institucional excepcionalmente alta durante el proceso de colocación. La firma, reconocida mundialmente por el desarrollo del modelo lingüístico Claude, entrará en el mercado financiero este jueves bajo el símbolo ANT en el Nasdaq.

Mecanismo de valoración y recaudación de capital

El ajuste del precio final refleja la presión de compra de los inversores, que excedió las expectativas iniciales. Con esta cotización, Anthropic prevé recaudar un total de 68.475 millones de dólares mediante la oferta pública inicial. Este volumen de financiación permite a la compañía alcanzar una valoración de mercado de aproximadamente 1,4 billones de dólares en su estreno bursátil.

Also read Anthropic fija horquilla de 70-78 dólares en su salida a bolsa del Nasdaq

La empresa de Dario Amodei cumple así las previsiones más optimistas de los analistas financieros, situándose por encima del límite superior establecido en su folleto de salida a bolsa. El documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) reflejaba incertidumbre sobre la demanda real, que finalmente se ha materializado con una fuerza considerable. Salvador Mas, de GPTadvisor, ha calificado la operación como ejemplar, destacando que Anthropic era una empresa que necesitaba acceder a los mercados de capital.

Participación de gigantes tecnológicos y demanda privada

Además de la oferta al público general, Anthropic ha cerrado acuerdos de colocación privada con grandes tecnológicas por un valor de 26.000 millones de dólares. Los compradores incluyen a Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC. Estas entidades adquirirán acciones al mismo precio fijado en la oferta pública, lo que refuerza la solidez de la demanda institucional y la confianza en el sector de la inteligencia artificial.

Advertisement

Desde la firma XTB señalan que la emisión inicial busca colocar 825 millones de acciones, pero la suscripción ha sido siete veces superior a lo previsto. Esta sobreabsorción de la oferta ha obligado a los bancos colocadores a reevaluar el precio de lanzamiento. La participación de estos gigantes tecnológicos no solo garantiza liquidez, sino que también valida la tecnología de Claude ante el resto del mercado financiero global.

Impacto en el mercado y posición histórica de Anthropic

Con estas cifras, el debut bursátil de Anthropic se perfila como el segundo mayor de la historia. Solo la salida a bolsa de SpaceX ha recaudado más volumen en términos comparativos de mercado privado a público. La operación supera incluso el récord anterior establecido por la petrolera Saudi Aramco, consolidando un hito financiero sin precedentes para una empresa de tecnología emergente.

El éxito de esta operación catapultará a Anthropic entre las diez empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado. La lista actual está conformada por Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, TSCM, Space X, Saudi Aramco y Meta. Entrar en este selecto grupo coloca a la compañía en el centro de la narrativa bursátil centrada en la inteligencia artificial.

Consecuencias para inversores y futuro del sector IA

El estreno de Anthropic servirá como un termómetro para medir el apetito real del mercado por activos relacionados con la inteligencia artificial. Los analistas esperan que este evento provoque rotaciones en las carteras de inversores hacia el sector tecnológico especializado. Sin embargo, el mercado también está pendiente de los resultados financieros de Nvidia, que podría influir en la percepción global del hardware necesario para estas aplicaciones.

Advertisement

Este jueves marca un punto de inflexión en la maduración financiera de la industria de la IA. La capacidad de Anthropic para recaudar miles de millones de dólares indica una confianza sostenida en su modelo de negocio. Los inversores observarán cómo se integran estas nuevas tecnologías en los balances de las grandes corporaciones que han asegurado su participación privada. El desempeño de las acciones de Anthropic en sus primeros días de negociación será clave para definir el futuro cercano del sector.