El debut bursátil de Anthropic en el Nasdaq creó unos 600 centimillonarios entre sus empleados y presiona el mercado de San Francisco.

La oferta pública inicial de Anthropic en la bolsa de Nueva York convirtió a la gran mayoría de su plantilla en millonarios de la noche a la mañana. La salida a bolsa se realizó el jueves 19 de noviembre de 2026 en el NASDAQ MarketSite, en la ciudad de Nueva York, donde el director ejecutivo Dario Amodei y la presidenta y cofundadora Daniela Amodei celebraron el evento junto a la directora ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman.

Tras fijar el precio de la oferta en US$ 83 por acción, unos 600 empleados quedaron con participaciones valoradas en más de US$ 100 millones, según datos de Hill.com, plataforma que rastrea las acciones de empresas privadas. La plantilla de la compañía ascendía a 5.300 empleados en septiembre de este año, según documentos regulatorios.

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Cómo se reparte la riqueza entre los empleados de Anthropic

Unos 5.100 empleados, el 96% de la plantilla, cuentan con un patrimonio en acciones superior a US$ 1 millón. Hasta 2.800 trabajadores, conocidos internamente como 'Ants' (hormigas), poseen participaciones valoradas en más de US$ 10 millones.

Andrew Benson, fundador y director ejecutivo de Hill, afirmó este jueves a CNN que lo más sorprendente fue la rapidez con la que se produjo el éxito. Según Benson, Anthropic ha registrado una rotación de personal muy baja, algo que habría disuadido a muchos empleados de marcharse para no perder el coste de oportunidad.

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No es raro que las empresas emergentes de Silicon Valley, que suelen disponer de poco efectivo, paguen a su personal con una combinación de salario y acciones. La promesa de una futura adquisición o de una salida a bolsa suele mantener a los trabajadores motivados para permanecer en la empresa hasta recoger los frutos.

Por qué el momento de incorporación pesó tanto

Andrew Benson sostuvo que llegar pronto a una empresa tecnológica emergente es más importante para el resultado financiero que ocupar un cargo elevado. En su opinión, un empleado con un puesto bajo que se incorporó en 2023 o 2024 puede obtener un resultado significativamente mejor que un directivo que se unió a principios de este año.

Anthropic, fundada en 2021, tenía menos de 1.000 empleados a finales de 2024, un crecimiento que pocas empresas emergentes han igualado. La comparación con SpaceX ayuda a dimensionar el caso. Tras pasar más de dos décadas como empresa privada, SpaceX salió a bolsa en junio y generó unos 4.400 millonarios entre una plantilla de 22.000 personas.

Venta escalonada de acciones y presión en San Francisco

Anthropic permitió que empleados y personas vinculadas a la empresa, que no son fundadores, vendieran hasta el 10 % de sus acciones desde el primer día de cotización. En la mayoría de las salidas a bolsa, los accionistas están sujetos a un periodo de restricción de venta de entre tres y seis meses, por lo que este calendario escalonado es una excepción. No se sabe cuántas personas aprovecharon esa oportunidad este jueves.

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Anthropic está concentrada casi exclusivamente en San Francisco, a diferencia de SpaceX, cuyos empleados están repartidos entre Texas, California y Florida. La llegada de nuevos millonarios podría aumentar la presión sobre el mercado inmobiliario de San Francisco, donde los precios de la vivienda ya suben al ritmo más rápido de los últimos años.

Según datos de Redfin, el precio de venta de una vivienda típica en San Francisco fue de US$ 1,7 millones en octubre, lo que supone un aumento de casi el 19% frente al año anterior. En cambio, el precio mediano de la vivienda a nivel nacional se mantuvo prácticamente sin cambios en el mismo periodo, en US$ 416.700, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors).