Las acciones de Anthropic pierden valor en Wall Street tras su OPV récord. Fundadores venden millones mientras la empresa enfrenta presión bajista y dudas sobre su valoración.

La acción de Anthropic ha registrado una caída del 5% en la apertura de Wall Street, situándose por debajo de los 83 dólares establecidos en su oferta pública inicial. Este movimiento marca el fin de un periodo de intensa euforia que caracterizó la salida a cotización de la compañía, considerada uno de los eventos más aguardados en el sector de la inteligencia artificial durante el presente ejercicio.

El desplome representa una pérdida significativa del 25% con respecto al pico histórico alcanzado en los primeros días de negociación, donde los títulos llegaron a cotizar en 111,5 dólares. Los inversores institucionales y particulares que adquirieron participaciones en la fase inicial se encuentran ahora en una posición de riesgo inmediato, dependiendo de su capacidad para gestionar estas fluctuaciones volátiles en un entorno de mercado claramente bajista.

Also read Las cuatro estrategias clave para apostar por Anthropic

Ampliación de la oferta y presión bajista

Anthropic decidió aumentar drásticamente el volumen de su salida a bolsa, escalando desde 64.000 millones de dólares iniciales hasta una cifra final que supera los 94.000 millones de dólares. Esta estrategia incluyó una ampliación voluntaria anunciada por Morgan Stanley el viernes, que añadió 147 millones de acciones adicionales valoradas en 12.200 millones de dólares más, alcanzando un total de 120.000 millones de dólares en la operación global.

La decisión de la banca colocadora de renunciar a comprar acciones para estabilizar la cotización en el primer día generó un efecto adverso inmediato. Al eliminar el colchón de seguridad que habitualmente protege a las nuevas salidas, la compañía expuso sus acciones a una presión vendedora directa, reduciendo el apoyo institucional en momentos críticos de la negociación matutina.

Advertisement

Ventas de fundadores y valoración elevada

Las señales proporcionadas por la alta dirección han exacerbado la incertidumbre del mercado. Dario Amodei y su hermana han procedido a vender 280 millones de acciones cada uno, liquidando sus participaciones a 83 dólares por título según los registros presentados ante la Comisión del Mercado de Valores. Esta masiva venta contrasta con la única operación de compra registrada en el consejo de administración, realizada por Christopher Liddell con un paquete de 5 millones de acciones.

Con solo el 7% del capital disponible para el público general, los analistas temen que la escasez de acciones en circulación dificulte la absorción de futuras ventas. Además, la empresa se ha estrenado con una valoración que equivale a 15 veces las previsiones de ingresos para el próximo ejercicio, un múltiplo que supera incluso al de SpaceX de Elon Musk, lo que ha intensificado el debate sobre su precio real.

Impacto en gigantes tecnológicos y perspectivas

La corrección del precio tiene repercusiones directas en los principales socios estratégicos de Anthropic. Amazon mantiene una participación del 14,7%, Alphabet controla cerca del 13,7%, y Salesforce posee un activo valorado en aproximadamente 5.100 millones de dólares. La depreciación de las acciones representa una pérdida de valor en los libros de estas corporaciones, que respaldaron a la compañía durante sus rondas de financiación anteriores.

Las proyecciones financieras muestran una profunda división entre los expertos. Goldman Sachs estima que los ingresos anuales superarán los 685.000 millones de dólares en 2030, mientras que Bloomberg Intelligence alerta de una caída del 50% en el precio de los tokens de Claude desde julio. Esta reducción en la rentabilidad por usuario podría enfriar el crecimiento esperado y complicar la recuperación de la cotización en un mercado ya sensible.