Anthropic busca histórica salida a bolsa con valoración de 1,33 billones de dólares

La compañía de inteligencia artificial Anthropic prepara una de las mayores OPV de la historia, buscando recaudar hasta 90.400 millones de dólares con una valoración estimada en 1,33 billones de dólares.

Anthropic y sus principales inversores están llevando a cabo una operación financiera de magnitud histórica mediante una colocación privada combinada con su esperada salida al mercado de valores. La compañía tecnológica busca recaudar hasta 90.400 millones de dólares, aproximadamente 80.600 millones de euros, a través de esta iniciativa que se consolida como una de las más grandes en la historia de los mercados financieros.

El objetivo fundamental de esta operación es convertir a Anthropic en el primer laboratorio de inteligencia artificial de vanguardia en debutar en la Bolsa, un logro significativo que se produce a pesar de la volatilidad reciente del mercado. Esta decisión surge en un contexto de incertidumbre debido a las dudas existentes sobre la sostenibilidad de las inversiones masivas en el sector tecnológico. El creador del asistente virtual Claude aspira a superar el tamaño de la mayor Oferta Pública Inicial (OPV) de la historia, registrada anteriormente por SpaceX en junio del año pasado.

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Detalles Financieros y Estructura de la OPV

La compañía de inteligencia artificial, fundada en 2021 por Dario Amodei junto con un grupo de antiguos trabajadores de OpenAI, tiene previsto recaudar hasta 64.400 millones de dólares durante su oferta pública inicial. Esta cifra se basa en la puesta en el mercado de 825 millones de acciones, con un precio de emisión establecido entre 70 y 78 dólares por acción, tal como se detalló en un documento presentado el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Dentro de la estructura de esta operación masiva, Anthropic ofrece 801,4 millones de acciones para la venta pública, mientras que los inversores actuales venderían 23,6 millones de títulos. La operación completa daría una valoración de mercado a la compañía de 1,33 billones de dólares, lo que situaría a Anthropic entre las diez compañías más grandes de Wall Street. Si se considera el extremo superior del rango de precios, el valor de mercado se estima en aproximadamente un billón de dólares, aunque la inclusión de opciones sobre acciones para empleados, acciones restringidas y reservas para donaciones benéficas eleva la valoración total por encima de los 1,3 billones.

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Inversores Institucionales y Colocación Privada

La estrategia financiera de Anthropic incluye una colocación privada diseñada para recaudar 26.000 millones de dólares adicionales. Según el documento registrado ante la SEC, los principales beneficiarios de esta ronda privada son gigantes tecnológicos como AMD, Broadcom, Alphabet, Micron Technology, Microsoft, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Esta entrada de capital estratégico refuerza la posición de la empresa frente a sus competidores directos.

Antes de esta actualización, Anthropic había enviado detalles preliminares a bancos de inversión solicitando captar cerca de 70.000 millones de dólares, según informó Reuters. Sin embargo, la compañía se retractó posteriormente de esta información, alegando inexactitudes en las cifras de precios. Inicialmente, la documentación indicaba planes para ofrecer aproximadamente 867 millones de acciones a un precio entre 70 y 80 dólares, con un potencial de recaudación de hasta 69.300 millones de dólares.

Contexto Político y Presión Regulatoria

La salida a bolsa de Anthropic ocurre en un momento político sensible en Estados Unidos, marcado por la abrumadora victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato. Este triunfo permitirá a los demócratas controlar ambas cámaras del Congreso, lo que los analistas consideran que resultará en exigencias mucho más estrictas para la regulación del sector tecnológico. Durante los dos primeros años del mandato de Donald Trump, el sector había operado con gran libertad regulatoria.

Además de los cambios políticos, las midterms han evidenciado un rechazo creciente de parte importante de la población hacia los centros de datos y cierta recelosa desconfianza hacia la inteligencia artificial. Los fundadores de las grandes plataformas han advertido sobre los posibles peligros sociales de su tecnología. Este ambiente ha contribuido a que el entusiasmo de los inversores por las empresas de IA decaiga en las últimas semanas, impulsado por la falta de claridad sobre la rentabilidad de las enormes inversiones necesarias en infraestructura.

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Valoración, Competencia y Próximos Pasos

Anthropic ha ajustado a la baja sus expectativas debido a estas turbulencias industriales. Hace solo unas semanas, los inversores especulaban con una valoración entre 1,5 y dos billones de dólares. La ambición actual de recaudar cerca de 90.400 millones de dólares superaría la oferta base de SpaceX de 75.000 millones, o los 86.200 millones recaudados con una opción de sobreasignación. Este ajuste refleja la presión ejercida por inversores institucionales para mantener la valoración por debajo de los 1,5 billones de dólares mencionados anteriormente.

En el ámbito competitivo, Anthropic se distingue por seguir principios éticos estrictos frente a sus rivales. Su principal competidor, OpenAI, alcanzó una valoración de 1,25 billones de dólares la semana pasada tras recaudar 11.000 millones de dólares. Para facilitar la comunicación con el mercado, Anthropic planea organizar un evento en vivo donde su cofundador y CEO, Dario Amodei, discutirá la OPV junto con el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. La compañía tiene previsto comenzar a cotizar el jueves o viernes de la próxima semana, manteniendo el foco de atención global en esta operación financiera sin precedentes.