Anthropic aumenta el precio de su salida a bolsa ante fuerte demanda de inversores

El gigante de IA Anthropic planea subir el precio por acción tras la inmensa demanda de su OPV, elevando la valoración a 1,5 billones de dólares y acumulando más de 100 mil millones de dólares

Anthropic, el desarrollador de la inteligencia artificial Claude, busca elevar el precio de su oferta pública de venta (OPV) tras una demanda inflada por parte de los inversores. El objetivo es alcanzar una valoración de 1,5 billones de dólares, con un total de fondos recaudados que podría superar los 100 mil millones de dólares.

Determinación del nuevo precio por acción

Los bancos líderes de la operación, encabezados por Goldman Sachs, han evaluado el rango de valoración entre 1,26 y 1,41 billones de dólares sobre base totalmente diluida, que incluye opciones sobre acciones para empleados. El precio por acción es previsto para situarse por encima del rango inicial de 70 a 78 dólares anunciado.

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Con la posibilidad de sobreasignación de casi 10 mil millones de dólares, la OPV de Anthropic se convierte en una de las mayores en la historia reciente de la industria tecnológica.

Reacción de los inversores y posiciones contrapuestas

Algunos inversores, entre los que se encuentran firmas de capital riesgo y un bróker de Nueva York, han comenzado a ofrecer parte de sus participaciones privadas a precios ligeramente superiores al que se establecerá en la OPV. El mercado secundario pre-OPV plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de la valoración de la empresa.

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Anthropic ha intentado disipar las dudas del mercado al anunciar ingresos anualizados de 81 mil millones de dólares en octubre y 17 mil millones en el tercer trimestre. La compañía defiende que sus ingresos pueden mantener la trayectoria de crecimiento a pesar de la volatilidad del sector IA.

Impacto en el mercado y próximos pasos

La OPV está programada para la próxima semana, un momento delicado para los mercados financieros que recurrió a los próximos días después de las pérdidas de 3,2 billones de dólares de un importante índice. El anuncio de la OPV se espera que dé lugar a una mayor liquidez y a la asignación de acciones a inversores institucionales y minoristas.

Hasta la fecha, Anthropic ha rechazado comentarios públicos y las instituciones de asesoría financiera como Morgan Stanley no han respondido aún. El ajuste en el precio de la OPV y la futura recaudación dependerán de la demanda real durante las negociaciones con los inversores nacionales e internacionales.