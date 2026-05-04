Anthropic advierte sobre su IA Claude Mythos: ¿demasiado peligrosa para el mundo?

La empresa de IA Anthropic afirma que su nuevo modelo, Claude Mythos, es tan poderoso en la detección de fallos de ciberseguridad que podría alterar el orden mundial si cae en las manos equivocadas. Expertos debaten la veracidad de estas afirmaciones y si se trata de una estrategia de marketing basada en el miedo.

Detenme si ya has escuchado esto antes: una empresa tecnológica afirma haber desarrollado una nueva inteligencia artificial (IA) tan poderosa que resulta aterradora. Al parecer, es demasiado peligrosa para ser lanzada al mundo; las consecuencias serían catastróficas.

Eso es exactamente lo que la empresa de IA Anthropic nos está diciendo sobre su último modelo: Claude Mythos. La compañía asegura que la capacidad de Mythos para detectar fallos de ciberseguridad supera con creces la de los expertos humanos, y que esta tecnología podría tener consecuencias capaces de alterar el orden mundial si cayera en las manos equivocadas.

Las repercusiones —para las economías, la seguridad pública y la seguridad nacional— podrían ser graves, declaró Anthropic en una entrada de blog publicada a principios de abril. Algunos, con exagerado tono de alarma, advirtieron que Mythos pronto nos obligará a reemplazar cada dispositivo tecnológico de nuestra vida —incluso el microondas con conexión wifi— para protegernos de esta locura digital. Ciertos expertos en seguridad ponen en duda estas afirmaciones, pero dejemos eso de lado por el momento.

Esto no es nada nuevo.

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No es habitual escuchar a McDonald's anunciar que ha creado una hamburguesa tan aterradoramente deliciosa que resultaría poco ético cocinarla para el público. Según algunos analistas, a las empresas de IA les conviene mantenernos obsesionados con la idea del apocalipsis, ya que esto desvía la atención del daño muy real que ya están causando en el mundo.

Los líderes tecnológicos sostienen que simplemente nos están advirtiendo sobre un futuro inevitable y que la seguridad es una prioridad absoluta, ya sea ahora o más adelante. Sin embargo, otros argumentan que lo que realmente estamos presenciando es una estrategia de infundir miedo, que exagera el potencial de la tecnología y sirve para impulsar el precio de las acciones.

Además, fomenta la narrativa de que los organismos reguladores deben mantenerse al margen, bajo el pretexto de que estas empresas de IA son las únicas capaces de detener a los 'malos' y de desarrollar esta tecnología de manera responsable. Si se presentan estas tecnologías como algo casi sobrenatural en cuanto a su peligrosidad, nos hace sentir impotentes, como si estuviéramos superados, afirma Shannon Vallor, profesora de ética de datos e inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo.

Un portavoz de Anthropic me comentó que la empresa ha sido clara con respecto a estas cuestiones. Compartieron entradas de blog de otras organizaciones que respaldaban las capacidades cibernéticas de Mythos, pero no dijeron nada para abordar los puntos planteados en este artículo, salvo un comentario que incluiré más adelante.

Esta no es la primera vez que el director de Anthropic, Dario Amodei, trabaja en una herramienta que la propia empresa de la que es parte declaró demasiado peligrosa para el público. Él y otros líderes de la empresa afirmaron que simplemente no podían lanzar GPT-2 debido a 'preocupaciones sobre las aplicaciones malintencionadas de la tecnología'.

Y, meses después, la lanzaron de todos modos (el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, publicó una entrada de blog en la que afirmó que la empresa asume la incertidumbre, aunque dijo que los temores en torno a GPT-2 estaban 'fuera de lugar'). Altman criticó el 'marketing basado en el miedo' de Anthropic en una reciente entrevista en un podcast.

Sin embargo, su propia estrategia de 'he creado un monstruo' se remonta a años atrás. Es muy probable que la IA conduzca al fin del mundo, pero, mientras tanto, surgirán grandes empresas, dijo Altman en 2015. Años más tarde, Altman sostuvo que pierde el sueño preguntándose si 'ha hecho algo realmente malo al lanzar ChatGPT'.

Cientos de líderes tecnológicos —entre ellos Altman, Amodei, Bill Gates y Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind— respaldaron en 2023 una breve declaración que decía: Mitigar el riesgo de extinción derivado de la IA debería ser una prioridad global, junto con otros riesgos a escala social, tales como las pandemias y la guerra nuclear. Ese mismo año, magnates como Elon Musk firmaron una carta en la que solicitaban una pausa de seis meses en el desarrollo de IA avanzada.

Esto es, sencillamente, parte de un patrón de afirmaciones infundadas sobre el poder, sostiene Emily





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