Anthropic abre OPV con valoración entre 1,26 y 1,41 billones, según analistas

La compañía de IA que creó Claude se prepara para su oferta pública en Wall Street, con un rango de valoración inicial que genera debate entre inversores, quienes estiman valores que van de 1,26 a 3,4 billones de dólares.

La empresa de inteligencia artificial Anthropic, conocida por su asistente Claude, está a punto de abrir su oferta pública inicial (OPV) en Wall Street, estableciendo un rango de valoración entre 1,26 y 1,41 billones de dólares sobre base totalmente diluida. Esta cifra genera un intenso debate entre analistas que estiman valores que varían entre 1,5 y 3,4 billones de dólares.

Determinación de la valoración inicial

El rango fijado por Anthropic se basa en múltiplos de precio sobre ventas, la práctica habitual para valorar compañías de rápido crecimiento. El extremo superior del rango, 1,41 billones de dólares, equivaldría a cinco veces las ventas previstas para 2028, que estiman en 273.000 millones de dólares.

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La decisión de usar ventas en lugar de beneficios se explica por la pérdida neta de 104.000 millones de dólares registrada en los primeros nueve meses de 2024. Goldman Sachs pronostica que las pérdidas operativas continuarán hasta 2029, lo que hace inviable una valoración basada en ganancias.

Perspectivas de los analistas

William Blair sostiene que una valoración de 1,5 billones de dólares es razonable, representando solo siete veces las ventas previstas de 223.000 millones de dólares para 2028. En contraste, Palantir y Cloudflare cotizan a más de 20 veces sus ingresos futuros.

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Bhatia del mismo banco señala que el múltiplo es atractivo dada la posición de Anthropic como una de las pocas empresas de alta tecnología que operan en una transformación que ocurre solo una vez cada pocas décadas.

Malik Ahmed Khan de Morningstar propone un valor de 1,7 billones de dólares, basándose en un crecimiento anual de ingresos del 47% entre 2027 y 2031, lo que sugiere ventas de 360.000 millones de dólares al final de ese periodo. Khan reconoce el riesgo de que los costos de infraestructura y la adopción corporativa amenacen la valoración.

Escenarios optimistas y pesimistas

Aswath Damodaran, profesor de finanzas en la Universidad de Nueva York, estima una "valoración optimista" de 1,5 billones de dólares, respaldada por la creencia de que las ventas alcanzarán el billón de dólares en 2036. Sin embargo, advierte sobre un escenario extremo donde las ventas no superen los 200.000 millones de dólares en una década, y los costos de cómputo empujen los márgenes a 10%, reduciendo el valor a menos de 400.000 millones de dólares y poniendo en riesgo la continuidad de la empresa.

Estos análisis reflejan la alta incertidumbre del mercado frente a una empresa que, aunque ha mostrado un crecimiento de ingresos por más de 100 veces entre 2023 y 2025, enfrenta desafíos significativos en términos de costos operativos y competitividad.

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Próximos pasos y fecha de cotización

Se espera que las acciones de Anthropic comiencen a cotizar el 19 de noviembre o poco después, marcando el debut en Wall Street y poniendo a prueba la valoración establecida por la propia compañía y sus analistas.