Anthipo cotiza en el Nasdaq con una valoración de 1,5 billones. La OPV supera los 94.000 millones de dólares, consolidando el récord del mercado tecnológico.

El jueves diecinueve de noviembre de dos mil veintiséis marca un punto de inflexión sin precedentes en los mercados financieros globales. Anthipo inicia su cotización oficial en el Nasdaq con una valoración total de casi un billón y medio de dólares. Esta operación financiera supera ampliamente el récord histórico establecido previamente por SpaceX en agosto de dos mil veintidós. La empresa ha fijado el precio de la acción en ochenta y tres dólares, un valor que supera el máximo de la horquilla orientativa de setenta y ocho dólares.

El precio de salida dispara la valoración de Anthipo

La compañía ha establecido el precio por acción en ochenta y tres dólares. Esta cifra supera claramente el máximo de setenta y ocho dólares fijado en el folleto de la operación. La colocación pública superará los noventa y cuatro mil millones de dólares en total. Esta suma incluye la venta privada de veintiséis mil millones de dólares. De esta manera, la operación sobrepasa los ochenta y seis mil millones de dólares de SpaceX. Las acciones empezarán a cotizar en el Nasdaq desde el inicio de la jornada bursátil. El libro de órdenes acumula peticiones superiores en un treinta por ciento al máximo de la horquilla.

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Estrategia empresarial liderada por Dario Amodei

La compañía ha centralizado su estrategia de crecimiento en el ámbito empresarial. Los agentes de inteligencia artificial están diseñados para solucionar problemas concretos. El modelo base es Claude, que funciona como emblema de la tecnología de la firma. Esta estrategia representa una clara contraposición con OpenAI. El enfoque de OpenAI es más amplio en comparación con la estrategia corporativa de Anthipo. Los hermanos Dario y Daniela Amodei fundaron la empresa en enero de dos mil veintinueve. Dario actúa como director general ejecutivo y Daniela como presidenta.

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Crecimiento exponencial y posicionamiento en el mercado

Sus ingresos han pasado de cuarenta y un millones de dólares en dos mil veintitrés. La facturación alcanzó los trescientos ochenta y seis millones en dos mil veinticuatro. Para dos mil veinticinco, se proyectan cuatro mil seiscientos millones de dólares. Solo en la primera mitad de dos mil veintiséis, alcanzó dieciséis mil trescientos millones. En el segundo trimestre, Anthipo obtuvo su primer beneficio operativo. La cifra alcanzó los novecientos setenta y cuatro millones de dólares. La compañía destacó un ritmo anual de ingresos de ochenta y un mil millones de dólares.

Previsiones y participación de inversores estratégicos

Goldman Sachs prevé que los ingresos alcancen seiscientos ochenta y cinco mil millones en dos mil treinta. En dos mil veintitrés, un único cliente suponía el cuarenta y tres por ciento de la facturación. Ahora ninguno de sus clientes llega al diez por ciento. La empresa cuenta con once mil novecientos clientes pagando más de cien mil dólares al año. Amazon y Google poseerán casi el quince por ciento del capital social. Google mantiene una participación cercana al catorce por ciento. Estos gigantes tecnológicos son accionistas sin derecho a voto en la firma.