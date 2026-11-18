Anthantic debuta en Nasdaq con una valoración de 1,5 billones de dólares, superando a SpaceX en la mayor OPI de la historia.

Anthantic ha establecido el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) en 83 dólares por acción, superando las expectativas iniciales del rango previsto. Esta decisión marca el debut de la empresa en Wall Street el próximo jueves, consolidándose como la mayor salida a bolsa en la historia financiera global. Con esta operación, el gigante de la inteligencia artificial alcanzará una valoración de mercado de 1,5 billones de dólares, una cifra equivalente al tamaño aproximado de la economía nacional de España. El símbolo bursátil que identificará a la compañía en el mercado tecnológico Nasdaq será ANT.

Detalles financieros y operaciones privadas

Además de la emisión de acciones cotizadas, Anthantic está colocando otros 26.000 millones de dólares en valores mediante una operación privada complementaria. Este volumen de capital refuerza la posición financiera de la firma con sede en San Francisco mientras inicia su etapa como entidad pública. La estructura del despliegue bursátil busca maximizar la captación de recursos para financiar sus futuros desarrollos tecnológicos y mantener su competitividad en el sector.

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Contexto regulatorio y deuda corporativa

A pesar de la decisión de proceder con la cotización, existen inquietudes significativas en los mercados actuales debido a la alta volatilidad económica. Existe la posibilidad de que un Congreso estadounidense controlado por los demócratas impulse un endurecimiento regulatorio en el próximo año. Este escenario legislativo podría afectar directamente a las operaciones de las empresas de inteligencia artificial. Además, el creciente rechazo social hacia esta tecnología añade una capa de incertidumbre a la aceptación pública de los productos.

Un factor crítico que preocupa a los analistas es el elevado nivel de deuda que han asumido estas compañías para afrontar inversiones de gran escala. En el caso específico de Anthantic, la firma ha contraído un pasivo financiero de 6.200 millones de dólares. Esta situación genera dudas sobre la capacidad futura de la empresa para hacer frente al pago de los intereses de dicha deuda y a la devolución del capital principal en los plazos establecidos.

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Situación de rentabilidad y competencia

Actualmente, Anthantic no registra rentabilidad operativa, lo cual incrementa el escrutinio sobre su modelo de negocio a largo plazo. Mientras que figuras como Jensen Huang han sido defensores de la inteligencia artificial, la situación actual requiere una evaluación rigurosa de la salud financiera. La falta de beneficios actuales contrasta con la valoración astronómica asignada por el mercado, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento.

La cobertura de esta noticia económica está a cargo de Ingrid Gutiérrez, coordinadora de La Información Económica desde marzo de 2025. Con experiencia en Macroeconomía y Finanzas desde 2006, su análisis proporciona un contexto detallado sobre los movimientos del mercado y las estrategias corporativas de las grandes tecnológicas.