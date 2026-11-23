Antonio Benítez Ostos revalida su cargo en la Asociación Europea de Abogados. Administrativando Abogados expande su sector regulatorio y añade socios clave en el ámbito jurídico internacional.

Antonio Benítez Ostos ha revalidado su posición como vicepresidente y director general mundial dentro del consejo asesor y el comité de dirección de la Asociación Europea de Abogados. Este renombrado jurista español, además de ser el socio director y fundador de Administrativando Abogados, asume responsabilidades ampliadas que reflejan la evolución del panorama jurídico actual.

Expansión del Sector Regulatorio y Contencioso

La organización ha acordado ampliar las competencias de su división especializada, que pasa a denominarse sección de derecho administrativo, contencioso-administrativo y sectores regulados. Esta decisión estratégica busca abordar la creciente complejidad de las demandas legales en un entorno globalizado y altamente normativo.

Also read Carlos Alcaraz clasifica a la final de las Finales ATP tras vencer a Ben Shelton

Benítez Ostos, quien forma parte del consejo asesor y del comité de dirección de la AEA desde 2023, continuará al frente de una sección cuyo ámbito de actuación se amplía para incluir de forma expresa materias relacionadas con la litigación contencioso-administrativa y los sectores regulados. Este cambio estructural marca un hito importante en la trayectoria profesional del fundador de Administrativando Abogados.

Justificación Estratégica de la Asociación Europea

La AEA justifica esta ampliación por el creciente peso que han adquirido las cuestiones regulatorias y los litigios ante las administraciones públicas en distintos mercados y jurisdicciones. La entidad reconoce que la intersección entre el derecho público y las regulaciones de mercado exige una especialización más profunda y coordinada.

Advertisement

Según la organización, la sección servirá también como foro para promover iniciativas académicas y profesionales relacionadas con el derecho administrativo y el análisis comparado de distintos ordenamientos jurídicos. Este enfoque permite a los miembros mantenerse a la vanguardia de los cambios legislativos internacionales.

Objetivos de Colaboración y Enrichment Profesional

En relación con los objetivos de esta nueva etapa, Benítez Ostos destacó la importancia de fomentar la colaboración entre profesionales de distintos países y el intercambio de experiencias en materia de derecho público. Su visión se centra en crear una red sólida de expertos que puedan resolver desafíos legales transfronterizos de manera eficiente.

La idea es que los miembros de la Asociación podamos enriquecernos mutuamente en esta disciplina y compartir las particularidades procesales existentes entre los países representados, señaló el jurista. Este compromiso con el intercambio de conocimiento refuerza la relevancia de Administrativando Abogados en el escenario internacional.

Alcance Global y Presencia Institucional

Fundada en 2004 y con sede en Berlín, la AEA International Lawyers Network agrupa a despachos de abogados de 160 países. La entidad cuenta con 1.657 oficinas y cerca de 9.000 profesionales integrados en su red internacional, lo que subraya la magnitud del alcance de las decisiones tomadas por su comité de dirección.

Advertisement

Además de los cambios en la estructura de la sección, Administrativando Abogados cuenta con dos nuevos socios: María José Amo y Antonio Jesús Pérez. Esta renovación del equipo directivo de la firma española coincide con la reelección de Benítez Ostos, consolidando su posición como líder en el sector del derecho administrativo y regulatorio.