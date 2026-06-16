Antártida a remo y a vela: una aventura en el territorio más salvaje del planeta

Un viaje de 25 días en kayak, paddle surf, navegación oceánica y encuentros inolvidables con la naturaleza más extrema del planeta.

Cuando me recibí un mensaje de texto de mi querido Antonio De la Rosa ofreciendo la posibilidad de hacer un viaje a la Antártida , necesité un par de segundos para subirme al carro.

He imaginado el viaje, sin duda una de las experiencias más increíbles de mi vida. En abril de 2023, recibí un mensaje de texto de Antonio De la Rosa, ofreciéndome la posibilidad de hacer un viaje a la Antártida. Fuimos en un hermoso velero de 80 pies, con 25 personeorumas festas personas femeninas en el viaje, y nuestros compromisos es estar en el pontón Micalvi en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, el 1 de marzo





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