Anna Todd tras 'After': menos sexo, más introspección y el adiós definitivo a la toxicidad juvenil

La autora de la saga After da un giro hacia la madurez con su nueva novela 'Sunrise', donde abandona el romance tóxico y se enfoca en la introspección y la integridad emocional. Además, reflexiona sobre el acoso digital y cómo aprendió a no responder a las críticas.

Anna Todd , la autora estadounidense que alcanzó la fama mundial con la saga After , ha dado un giro significativo en su carrera literaria. Después de años de escribir sobre relaciones tóxicas y pasiones juveniles desbordadas, Todd presenta su nueva novela Sunrise, publicada por Planeta, donde la introspección y la madurez emocional toman el centro del escenario.

En esta obra, el sexo explícito y los conflictos dramáticos ceden paso a una narrativa más contemplativa, centrada en personajes que enfrentan enfermedades, control familiar y la búsqueda de una integridad emocional que la autora confiesa que jamás habría tolerado en sus primeros trabajos. La historia nació de una imagen: un hombre agotado en un barco bajo un cielo demasiado hermoso para su propia pérdida, una escena que Todd había proyectado inicialmente para el cine pero que finalmente decidió plasmar en papel.

Todd, quien saltó a la fama gracias a la plataforma Wattpad con su fanfiction de One Direction, ha sabido evolucionar como escritora y como persona. En una entrevista reciente, confesó que su mayor éxito ha sido aprender a no responder a las críticas y al acoso digital que sufrió durante años. Aunque el fanfiction le dio una carrera, también le trajo una oleada de negatividad que la obligó a desarrollar una coraza.

Ahora, prefiere no leer reseñas y mantenerse alejada de los comentarios en redes sociales, especialmente en TikTok, donde incluso un video sobre un gato puede generar mensajes hirientes. Su estrategia para preservar su salud mental ha sido no involucrarse, una lección que aprendió tras años de ser atacada por personas que ni siquiera la conocían. A pesar de este distanciamiento, Todd sigue conectada con sus lectores de una manera más directa y significativa.

Reconoce que muchos de ellos han iniciado carreras en el mundo editorial o se han convertido en bookstagrammers y booktokers gracias a su influencia. Para ella, no hay mejor cumplido que alguien le diga que empezó a leer o a escribir por su culpa.

Sin embargo, también es consciente de que no puede controlar la percepción pública de su obra. Por eso, ahora escribe con la disciplina de alguien que ha aprendido a separar su identidad de las reacciones externas. Sunrise representa un paso hacia adelante en su madurez literaria, alejándose del romance tóxico que la hizo famosa y abrazando una narrativa más sensible y profunda.

La autora, que se siente empoderada por ser reconocida como una autora de romance, demuestra que se puede crecer dentro del género sin perder la esencia que conquistó a millones de lectores en todo el mundo





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