Anna Tarrés: De Villana Olímpica a Seleccionadora de Élite China y Reconexión con España

Anna Tarrés, la legendaria entrenadora que llevó a España a la élite de la natación artística, reflexiona sobre su controvertido despido, su actual rol al mando de China y su emotiva reconexión con el deporte español gracias a Andrea Fuentes. Tras quince años dirigiendo al equipo nacional y conquistando 52 medallas, Tarrés se vio envuelta en una polémica que la alejó de su pasión. Ahora, desde su posición en la potencia asiática, observa con gratitud y admiración el resurgir de España bajo la batuta de Fuentes, sintiendo que su legado ha sido reivindicado y reinventado.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril (EFE). Anna Tarrés , la figura que una vez fue señalada y hoy regresa con fuerza desde el epicentro de la natación sincronizada mundial, siente que el tiempo ha sanado heridas y ha puesto las cosas en su sitio.

Tras quince años de dedicación casi absoluta al equipo español, desde 1997 hasta 2012, marcados por un éxito sin precedentes y un final abrupto y polémico, la barcelonesa se encuentra ahora al frente de la selección china, el actual dominador de este deporte en ausencia de Rusia. Pero su vínculo con la natación artística española, aquella que ella ayudó a forjar desde la nada hasta la élite, nunca se ha roto por completo. Durante su mandato, Tarrés se erigió como la arquitecta principal del éxito español, sumando un impresionante palmarés de 52 medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Cuatro de las cinco medallas olímpicas que España ostenta en natación artística llevan su firma. Sin embargo, su legado quedó ensombrecido por la controversia de su despido y las acusaciones de trato humillante por parte de algunas de sus pupilas. Este episodio generó un verdadero "desierto", como ella misma lo describe, un periodo de exclusión del deporte al que dedicó gran parte de su vida, junto a su inseparable segunda, Bet Fernández. La sensación de no pertenecer, de haber sido borrada de la historia que ayudaron a escribir, marcó profundamente a Tarrés. Sin embargo, la vida da giros inesperados y el destino ha querido que sea Andrea Fuentes, una de sus ex nadadoras y ahora seleccionadora española, quien le haya tendido un puente. La generosidad de Fuentes, quien ha retomado el testigo y está revitalizando al equipo español con gran pasión y conocimiento, ha permitido a Tarrés reconectar con su deporte de origen. Siente que Fuentes representa una evolución, un "5.0" de lo que ellas crearon, y observa su trabajo con una mezcla de respeto, admiración e incluso un atisbo de "pánico" ante la contundencia de sus logros. La amistad que las une ha sido clave para que Tarrés sienta que ese equipo español, al que tanto aportó, sigue siendo, en parte, suyo. La oportunidad de ver renacer y reinventarse el legado que dejó en España es, para ella, la mayor de las satisfacciones y una reivindicación tácita de su trayectoria. Ahora, con la mirada puesta en los próximos Juegos Asiáticos y el Mundial de Budapest, Tarrés se prepara para un futuro ambicioso con China, con el objetivo de culminar su carrera entrenando en Los Ángeles 2028, escenario de sus inicios como nadadora en 1984. La competencia en Estados Unidos promete ser feroz, con un duelo esperado entre el triunvirato de Estados Unidos, Rusia y China, y España luchando por subir al podio. A pesar de su alto nivel como entrenadora, Tarrés se muestra humilde y honesta, reconociendo que llegarán momentos en los que deberá poner un límite a la máxima exigencia, pero no sin antes buscar la gloria olímpica una vez más. La historia de Anna Tarrés es un testimonio de resiliencia, pasión inquebrantable y la convicción de que, al final, el tiempo y los logros son los jueces más imparciales





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anna Tarrés Natación Artística Selección Española China Andrea Fuentes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En directo, cumbre entre España y Brasil con Pedro Sánchez y Lula da Silva en BarcelonaEl Gobierno destaca la buena relación con Brasil y que se traducirá en la firma de una decena de acuerdos. La rueda de prensa está prevista a las 14.15 horas

Read more »

Petróleo, alimentos y productos químicos: claves de la relación comercial entre España y BrasilEn las relaciones comerciales entre España y Brasil destacan el petróleo, los alimentos, bebidas y tabaco y los productos químicos

Read more »

España: Motor de la Eurozona con Desafíos para la Inversión ExtranjeraA pesar de ser una de las economías motor de la zona euro, impulsada por el turismo y el consumo, España enfrenta críticas por su atractivo inversor. El alto desempleo, la deuda pública y las restricciones a la inversión extranjera en sectores estratégicos, gestionadas por el actual gobierno, generan preocupación entre inversores internacionales. Estas barreras contrastan con la tendencia europea de liberalización.

Read more »

Sheinbaum niega crisis diplomática entre México y España al llegar a cumbre en BarcelonaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona que no existe ni ha existido una crisis diplomática entre su país y España. Sheinbaum expresó su satisfacción por asistir a la cumbre, defendiendo la democracia y recordando la definición de Abraham Lincoln.

Read more »

Sheinbaum asegura que 'nunca ha habido' crisis diplomática entre México y EspañaLa presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas de Barcelona que "no hay crisis diplomática" entre su...

Read more »

Claudia Sheinbaum oficializa el deshielo entre México y España: “Nunca ha habido crisis diplomática”La presidenta mexicana participa por primera vez en la Cumbre para la Defensa de la Democracia, foro impulsado por Lula y Sánchez, y ofrece su país como próxima sede

Read more »