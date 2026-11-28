La soprano Anna Netrebko y el pianista Lang Lang presentarán Trece Rosas el domingo 29 de noviembre en Madrid, tras actuar en Valencia, Barcelona y Zaragoza.

La artista italiana Anna Netrebko y el pianista ruso Lang Lang llevarán a cabo una presentación especial de la ópera Trece Rosas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Este encuentro musical está programado para tener lugar el domingo 29 de noviembre. La pareja de artistas ha completado previamente una gira por las principales salas de España, habiendo actuado en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona y en el Auditorio de Zaragoza.

Trece Rosas en el Teatro de la Zarzuela Madrid

La obra Trece Rosas, interpretada por esta dupla, aborda la historia de las mujeres ejecutadas durante la Guerra Civil Española. La narrativa musical enfatiza que las protagonistas ni querían ser santas ni buscaban el estatus de heroínas, sino que eran ciudadanos comunes atrapados en el conflicto. Esta representación busca humanizar a las figuras históricas a través de la expresión artística y la sensibilidad musical.

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Repertorio de compositores clásicos y románticos

El programa musical incluye una selección diversa de obras maestras de la música universal. La sección inicial destaca a Giovanni Paisiello, Georg Friedrich Händel y Joseph Haydn. Wolfgang Amade Mozart aparece representado con un clasicismo pleno que anticipa el romanticismo, género en el que Franz Schubert brilla con esplendor total. Posteriormente, se presentarán dos obras de Georges Bizet y una composición de Léo Delibes.

La parte final del concierto alberga a figuras señeras como Franz Liszt, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini. Claude Debussy completa esta sección junto con Ernesto De Curtis, el autor de la famosa canción El canto. Esta variedad garantiza una experiencia auditiva completa que abarca múltiples siglos de la historia de la música.

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Excelencia técnica de Lang Lang y Anna Netrebko

Lang Lang demuestra una soberana nitidez en su pulsación y una técnica prodigiosa que le permite resolver cualquier programa con facilidad. Su capacidad para manejar dinámicas, desde el pianísimo hasta el fortísimo, es extraordinaria. Por su parte, Anna Netrebko exhibe un fraseo intencionado y una facilidad para la escritura afiligranada, rasgos característicos de la vocalidad de los siglos XVII, XVIII y XIX.

La cantante posee una notable extensión de más de dos octavas y realiza saltos interválicos con precisión. Sus trinos son maravillosos y están regulados sabiamente en todas sus modalidades. El músculo básico y el diafragma funcionan como resortes esenciales en su arte, permitiendo una ejecución impecable. Su presencia en el escenario confirma su estatus de una de las voces más importantes de la actualidad.

Impacto cultural y agenda artística posterior

Este evento consolida la reputación del Teatro de la Zarzuela como un epicentro de la cultura clásica en España. La colaboración entre dos figuras de tal calibre internacional eleva el perfil de la oferta artística madrileña. Los asistentes podrán disfrutar de una interpretación que combina la potencia técnica con la profundidad emocional de la historia.

La presentación del domingo 29 de noviembre marca un punto alto en la temporada cultural de la capital. La entrada a este evento requiere una gestión anticipada debido a la alta demanda generada por la trayectoria previa de los artistas en otras ciudades españolas. La actuación promete ser un referente de calidad para los amantes de la zarzuela y la música clásica.