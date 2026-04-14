Anna Llenas: El éxito del Monstruo de Colores y la búsqueda de emociones en el arte

La autora e ilustradora Anna Llenas celebra el éxito global de 'El Monstruo de Colores' y reflexiona sobre su trayectoria, el impacto de su obra en los niños y la importancia de las emociones en la vida y el arte.

Anna Llenas no está amarilla. Pero tampoco necesita cambiar de color, como su famoso personaje, para intuir la emoción que la domina en estos días. Le sobran razones, al fin y al cabo, para la alegría. Participa en la feria del libro infantil y juvenil de Bolonia, la más importante del sector, como invitada estrella. Y su éxito se resume en cifras que producen otro sentimiento que toca su libro: asombro. El monstruo de colores, que escribió y dibujó en 2012, ha vendido seis millones de copias por el mundo, entre el original y el resto de la colección.

Lleva, pues, más de una década fomentando lecturas y charlas sobre cómo se sienten los niños en 40 idiomas distintos, lo que la autora identifica como el verdadero éxito. Aunque su obra también ha generado crítica: la han acusado de simplificar en exceso o de extender la idea. Ella responde como sus álbumes: aborda hasta las críticas con calma, como el monstruo cuando se relaja en la hamaca. Así que la única emoción ausente, en 45 minutos de charla en Bolonia para repasar su trayectoria, es la tristeza. “Siempre hay una mezcla de sentimientos, pero hoy estoy feliz”, sonríe Llenas (Barcelona, 48 años).

Esta misma semana El monstruo de colores ha vuelto al top 10 de libros infantiles más vendidos en Italia, donde lo publica Gribaudo. Y su sello español, Flamboyant, promete nuevos lanzamientos en los próximos meses, con muñecos incluidos. En Londres, mientras, continúa hasta mayo una exposición inmersiva dedicada al libro. La catalana ha publicado más obras: Vacío, Mamá, Te quiero (casi siempre) o Topito Terremoto. Alguna vez ha dicho que no quiere ser “Anna la del monstruo”: “No quiero aferrarme a una cierta idea del éxito, porque no es una identidad, no quiero verme así”.

Al mismo tiempo, cuenta que ella y sus dos hijos suelen referirse al personaje como “uno de la familia”. Y es consciente de que es un fenómeno global en hogares y escuelas de medio planeta. De China vino el agradecimiento de un padre que aún recuerda: volvía tan tarde de trabajar que el único momento compartido con su hijo consistía en leerle cada noche El monstruo de colores, antes de que se durmiera. Y en otro rincón lejano del globo comenzó a gestarse la obra. Porque Llenas estudió publicidad y durante años trabajó en ello. “No me gustaba, desde pequeña dibujaba, recuerdo a mi padre llevándome al Museo Picasso. Hubiera querido elegir arte o psicología”, relata.

Sin embargo, se dejó llevar por la opción que, en teoría, ofrecía más oportunidades. Se dio cuenta tan pronto de que no era lo suyo que, en paralelo, estudió diseño gráfico. Pero continuó hasta convertirse en directora de arte. Hoy cree que le pudo ser útil: “Quizá me dio una idea del mercado, de cómo presentar las cosas”. Mejor aún le vino que la despidieran, justo a la vez que la desalojaron de su piso: “Fue uno de los días más felices de mi vida. Mi motor de fondo eran el arte y la psicología. Sentía que era un pez fuera del agua, tenía una necesidad más profunda de expresar algo que no podía en ese medio y entorno. Contaba con algo de dinero y tiempo. Y pensé en qué deseaba”.

La respuesta fue un viaje de cuatro meses a Latinoamérica. Dice que algo “sensorial, una voz interior” de alguna manera la condujo hacia el Cono Sur. “A veces necesitas irte al otro lado del mundo para encontrarte mejor a ti mismo”, añade. Finalmente, en Buenos Aires, también se reencontró con los pinceles. Desde niña, Llenas cortaba, pegaba, coloreaba y adoraba los collages. En la tienda de ropa de su abuela había encontrado un oasis para sus primeras creaciones. “Pero cuando lo retomé pintaba de forma diferente, el mundo interior, lo que me pasaba por dentro, algo nuevo”, recuerda.

El camino la trajo de vuelta a Barcelona, hacia un posgrado en ilustración. Y, al fin, hacia sus principales pasiones: arte y emociones. Después de un tiempo, retomó un personaje que había dibujado para una cortina de baño. Y recuperó viejos recortes infantiles de periódicos y revistas salidos de las infinitas reservas de su abuela. En 2012, con todo ello, dio forma en papel a un extraño ser multicolor. La primera frase decía: “Este es el monstruo de colores”. Su vida volvía a cambiar. Para siempre.

“Me motiva hacer visibles las cosas que no lo son, darles forma. Creo que todos mis libros, del primero al último, son diferentes maneras de llegar al mismo lugar. Me interesa el mundo intangible, al final son las cosas que nos mueven y determinan la vida”, reflexiona la autora. ¿Y cómo gestiona la responsabilidad de tratar temas profundos para los primeros lectores? “El truco fue no pensarlo. Partí de un impulso mío. Aprendí de mayor a poner nombre a las cosas, a entenderlas, a gestionarlas. Y es lo que quería transmitir. De hecho, no creo que sea solamente para niños. El mercado te ubica ahí. Pero yo diría que hago libros para adultos que también pueden leer los niños”.





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