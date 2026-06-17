Anna Castillo y Elisa Coll desmontan mitos bisexuales en 'Está el horno para bollos'

El programa de Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral aborda la visibilidad bisexual con humor y rigor, analizando la bifobia, los referentes y los estereotipos, junto a la actriz Anna Castillo y la escritora Elisa Coll.

En esta nueva entrega de 'Está el horno para bollos', Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral hablan sobre la visibilidad, los mitos y la identidad bisexual junto a dos invitadas de lujo: la reconocida actriz Anna Castillo y la escritora Elisa Coll, autora de obras clave como 'Resistencia bisexual' y 'Nosotras vinimos tarde'.

Las protagonistas ahondan en particularidades de su propia experiencia bisexual, desmontando los tópicos más persistentes y la bifobia que aún asoma en los medios y las redes sociales. A través de las vivencias personales de Anna, quien comparte anécdotas sobre la reacción del público a sus relaciones y la gestión de la fama desde el armario, y el análisis teórico de Elisa, se debaten temas fundamentales como la falta de referentes, los supuestos conflictos dentro del colectivo LGTBIQ+ e incluso la bisexualidad masculina.

Todo esto, por supuesto, sin perder el humor al repasar los divertidos clichés estéticos de la 'pluma bisexual'





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