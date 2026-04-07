Angine de Poitrine: El misterio musical que conquista el mundo

El dúo canadiense Angine de Poitrine, conocido por sus máscaras, trajes de lunares y música experimental, está revolucionando la escena musical internacional. Con una propuesta que fusiona rock, jazz, ritmos étnicos y microtonalidad, han logrado una viralidad sorprendente. Este artículo explora su éxito, su música innovadora y su enigmática identidad.

Narices largas, trajes de lunares y capirotes. La identidad oculta es una de las señas de identidad de Angine de Poitrine, un dúo musical que ha irrumpido en la escena internacional con una propuesta tan inusual como cautivadora. Apenas ofrecen entrevistas, y su manager es quien se encarga de responder a las preguntas, alimentando el misterio que rodea a estos enigmáticos músicos.

El fenómeno, proveniente de Saguenay, Canadá, una ciudad que hasta hace poco era desconocida en el panorama cultural, ha logrado una viralidad sorprendente, demostrando que la audiencia actual es receptiva a propuestas que desafían los formatos tradicionales.\El éxito de Angine de Poitrine radica en su propuesta musical experimental y en su puesta en escena enigmática. El dúo, compuesto por Klek de Poitrine y Khn de Poitrine, se presentó al mundo con un concierto de 27 minutos emitido por KEXP, una emisora de radio de Seattle conocida por su apoyo a la música alternativa. El video de la actuación, en el que se presentan con monos de lunares y sin pronunciar palabra, ha acumulado millones de visualizaciones, un hito para una actuación tan extensa y poco convencional. Su música, compleja y con influencias de la microtonalidad, el rock, el pop, el jazz y ritmos étnicos, desafía las convenciones. Utilizan instrumentos inusuales, como una guitarra de doble mástil con un bajo de 24 trastes por octava, y crean un sonido que evoca a bandas como White Stripes, aunque con una personalidad propia.\Su música instrumental, a veces interrumpida por onomatopeyas y gruñidos, se describe como “una orquesta mantra-rock dadá pitagórica-cubista”. Los miembros del dúo adoptan seudónimos y mantienen una actitud enigmática, afirmando provenir de otro planeta y tener 333 años. En una entrevista, su representante, Sébastien Collin, destacó el talento de los músicos y su intención de divertir al público. Su nuevo álbum, Vol. II, lanzado en 2026, consta de seis canciones y mantiene la estética del grupo. El éxito de Angine de Poitrine demuestra que la originalidad y la propuesta artística son importantes. Han vendido entradas en ciudades como Tokio, Nueva York y Londres. Lo que demuestra el impacto de su música, que atrae tanto a padres como a hijos. Con una gira de 100 conciertos ya en marcha y un éxito que no hace más que crecer, Angine de Poitrine ha llegado para quedarse y revolucionar el panorama musical





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