Angie Rigueiro encuentra en Zumba la combinación perfecta de cardio, diversión y bienestar emocional

La periodista y presentadora deportiva Angie Rigueiro comparte cómo Zumba se ha convertido en su ejercicio favorito para combatir el estrés, mantenerse activa y cuidar su salud física y emocional. Una disciplina que fusiona baile, música y energía grupal.

Angie Rigueiro , conocida periodista y presentadora deportiva, ha encontrado en Zumba una de sus actividades favoritas para combatir el estrés y mantenerse activa. En sus propias palabras, esta disciplina que combina cardio, baile y diversión es una herramienta poderosa para cuidar tanto el cuerpo como la mente.

Con una agenda profesional especialmente intensa, Angie destaca que el ejercicio físico va más allá de la apariencia; se trata de un pilar fundamental para el bienestar integral. Zumba, creada hace 25 años, sigue siendo una de las actividades dirigidas más practicadas del mundo gracias a su capacidad para unir música, movimiento y energía grupal. Angie describe Zumba como uno de los ejercicios más completos que existen.

Reúne fitness, baile, cardio y diversión, pero también tiene algo muy especial: durante una clase te olvidas de los problemas. Para ella, la clave está en encontrar actividades que ayuden a cuidar tanto el cuerpo como la mente. Lo mejor es que nunca te da pereza entrar en clase. Muchas personas piensan que, como estás bailando, apenas haces ejercicio, pero la realidad es que todos los movimientos están diseñados para trabajar el cuerpo.

Sudas, entrenas, mejoras tu condición física y, además, te lo pasas bien. El componente social y emocional es otro de los aspectos que más valora Angie. Para quienes conviven con jornadas exigentes y altos niveles de responsabilidad, encontrar espacios que permitan desconectar y recargar energía resulta fundamental. Porque cuando el ejercicio se convierte en algo que apetece hacer, mantenerse activo deja de ser una obligación para convertirse en un hábito que suma salud, energía y calidad de vida.

Angie anima a todos a probar Zumba, independientemente de su edad o nivel de condición física, ya que es accesible y ofrece beneficios inmediatos para el estado de ánimo y la salud cardiovascular. En resumen, Zumba no solo es una forma de ejercicio, sino una experiencia que integra el disfrute, la música y la conexión con los demás. Angie Rigueiro lo recomienda como una herramienta eficaz para manejar el estrés y mantener un estilo de vida activo y equilibrado.

La combinación de ritmos latinos, coreografías sencillas y el ambiente festivo de las clases hace que cada sesión sea única y motivante. Sin duda, una opción perfecta para quienes buscan mejorar su bienestar físico y emocional de manera divertida y efectiva





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