La periodista explica por qué finalizó su etapa en El Hoy por hoy, mencionando desacuerdos creativos y su relación con la derecha política.

En una entrevista exclusiva dentro del programa 'El perro andaluz', la periodista Àngels Barceló dialogó con Manu Sánchez para arrojar luz sobre el fin de una etapa de dos décadas en la radiofonia española. Durante este encuentro, el presentador no se anduvo con rodeos y planteó la pregunta central: si ella decidió marcharse voluntariamente o si por el contrario fue despedida por la cadena. Esta conversación directa permitió desentrañar las circunstancias precisas que rodearon su partida de 'El Hoy por hoy', el programa líder de su franja horaria.

Desacuerdos creativos y falta de renovación

Àngels Barceló aclaró que su salida no fue un hecho repentino ni arbitrario, sino el resultado de un proceso negociado que no culminó favorablemente para la periodista. La emitidora Cadena SER nunca le ofreció formalmente la renovación de su contrato para continuar al frente del magacine matinal. En su lugar, la cadena presentó condiciones económicas y estructurales que ella interpretó como una imposición externa a su visión editorial.

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Barceló explicó que hubo un conflicto de intereses que finalizó con su abandono de la programación. Ella sentía que la dirección le exigía un rumbo que no coincidía con su estilo periodístico. Dado que lleva años liderando un programa con altos índices de audiencia, resultaba difícil para ella aceptar un cambio de dirección impuesto desde la gerencia que no respetara su criterio creativo.

La influencia de la política en la decisión

La periodista identificó otro factor determinante en su destitución: su posición incómoda ante el espectro político de derecha. Señaló como evidencia concreta que Alberto Ruiz-Gallardón solo acudió a su programa una única vez durante sus veinte años de al frente de la tribuna. Tras la marcha de Barceló, figuras del Partido Popular como el propio Gallardón comenzaron a ser invitados con mayor asiduidad.

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Esta coincidencia temporal llevó a Barceló a concluir que su presencia en la emisora más escuchada de España generaba resistencia en ciertos círculos políticos. Argumentó que es paradójico que un presidente del Gobierno o altos cargos no acudan a la radio líder mientras ella esté en el micrófono. Consideró que esa dinámica política hacía imposible su permanencia en el cargo que ostentaba con éxito durante dos decenios.

Reacciones y futuro profesional inmediato

Ante la pregunta de Manu Sánchez sobre si existe un sucesor a la medida, la periodista opinó que Sastre habría sido siempre su primera elección para tomar las riendas del programa. No obstante, reconoció que valora positivamente el trabajo que está realizando Alberto Bretos en la actualidad. También hizo mención a Iñaki Gabilondo, otro referente del medio, dentro del contexto de la relevancia de los conductores en la radio.

Sobre su presente y próximos pasos, Àngels Barceló confirmó que ha recibido conversaciones para realizar proyectos similares a los que ya desarrollaba o nuevas alternativas. Sin embargo, ha preferido apartarse momentáneamente de la primera línea informativa para evaluar las oportunidades sin prisas. Esta pausa le permite mantener su perfil profesional mientras se definen las nuevas etapas de su carrera en los medios de comunicación.