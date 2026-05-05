Angelina Jolie vende la histórica mansión de Cecil B. DeMille en Hollywood

La actriz Angelina Jolie pone a la venta la icónica propiedad que perteneció al productor Cecil B. DeMille, una mansión con más de un siglo de historia y vistas panorámicas a las colinas de Hollywood.

La impresionante propiedad ubicada en las colinas de Hollywood , que fue anunciada por la prestigiosa firma Sotheby's International Realty, ha sido una de las residencias más emblemáticas de la industria cinematográfica.

Esta magnífica mansión, que alguna vez perteneció al legendario productor y director de cine Cecil B. DeMille, destaca no solo por su valor histórico, sino también por su arquitectura única y su ubicación privilegiada. La propiedad se extiende sobre un terreno de 8.093 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios, diez baños completos y 1.021.93 metros cuadrados de espacio habitable, ofreciendo vistas panorámicas al Observatorio Griffith y a las colinas de Hollywood.

Construida en 1913 por el arquitecto B. Cooper Corbett, conocido por su uso innovador del hormigón en la época y por su trabajo en residencias de lujo, la casa fue adquirida por DeMille en 1916. El productor de películas icónicas como 'Sunset Boulevard' o 'Samson and Delilah' amplió su dominio con la residencia vecina, que había sido el hogar de Charlie Chaplin, en 1920.

Según la información proporcionada por la agencia inmobiliaria y recogida por la agencia Efe, la familia DeMille conservó la propiedad hasta finales de la década de 1980. En 2017, la actriz Angelina Jolie compró la residencia por 24,5 millones de dólares, tras su divorcio de Brad Pitt, según informó el Wall Street Journal. La venta de la propiedad coincide con el año en que sus gemelos, que comparte con Pitt, alcanzan la mayoría de edad.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2024, Jolie reveló que, una vez que sus hijos alcancen la mayoría de edad, está lista para vivir en el extranjero, ya que su permanencia en Los Ángeles estaba relacionada con cuestiones legales derivadas de su divorcio. La mansión, que ha sido testigo de la historia del cine y de la vida privada de figuras emblemáticas, representa un pedazo de la historia de Hollywood y un símbolo de lujo y elegancia





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Angelina Jolie Cecil B. Demille Hollywood Propiedad Histórica Venta De Mansiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBVA, CaixaBank y Santander aceleran en la venta de seguros de coches en su redBBVA, CaixaBank y Santander han acelerado la venta de seguros de automóviles en su red. Los tres grandes bancos trabajan en este ramo junto con sus socios de bancaseguros y se...

Read more »

Escribano Mechanical and Engineering vende su participación en IndraLos hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de Escribano Mechanical and Engineering, han vendido su participación del 14,3% en Indra por 1.320 millones de euros, tras la presión para resolver un conflicto de interés y avanzar en la posible integración de ambas empresas.

Read more »

Escribano Mechanical & Engineering vende su participación en Indra por 1.320 millones de eurosEM&E, empresa de armamento de los hermanos Escribano, ha vendido su 14,3% de Indra, lo que implica la salida de la familia del consejo de administración. La operación se produce tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente ejecutivo y las dudas de la SEPI sobre un posible conflicto de interés.

Read more »

Diaphanum vende un 10% al fondo Kartesia: Rafael Gascó sale y Hugo Aramburu será nuevo CEORelevo generacional en Diaphanum. La boutique de banca privada ha vendido un 10% de su accionariado al fondo de crédito privado europeo Kartesia (Candriam), al tiempo que su fundador y presidente, Rafael Gascó, abandona la firma.

Read more »

EM&E vende su 14,3% en Indra mediante una colocación aceleradaLa empresa ha vendido al cierre de la sesión bursátil de este martes la totalidad de su participación en la compañía.

Read more »

Un actor reflexiona sobre su experiencia en la película junto a Angelina Jolie y la visión de la directora AliceEl actor comparte sus impresiones sobre su personaje, su colaboración con Angelina Jolie y cómo la directora Alice abordó temas profundos como la enfermedad y la sexualidad en la película.

Read more »