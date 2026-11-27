La directora asturiana Ángeles Huerta presenta su primer largometraje 'A Raia', un relato gótico ambientado en 1909 que explora fronteras físicas y espirituales entre Galicia y Portugal con actores como María Vázquez.

La ópera prima de Ángeles Huerta llega a la gran pantalla con un relato gótico titulado A Raia. Esta película asturiana afincada en Galicia utiliza el territorio transfronterizo entre España y Portugal como escenario principal. La directora describe la obra como una historia sobre un extranjero que llega a un lugar desconocido y donde se desdibujan las líneas entre lo masculino y lo femenino.

Trama ambientada en 1909 en la frontera

La narrativa se desarrolla en 1909 y comienza con la llegada del joven profesor Miguel a Lobosandaus. Esta es una aldea inhóspita ubicada en la frontera entre España y Portugal con tradiciones ancestrales. Miguel es un hombre racional que intenta concebir el mundo de forma moderna. Sin embargo, no puede controlar sus deseos pasionales mientras la oscuridad se apodera del lugar.

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Posiciones de los actores principales

María Vázquez interpreta a Obdulia, una vecina postrada en cama que es un cuerpo abierto. La enferma se convierte en un vehículo para el espíritu de un capador portugués fallecido. Vázquez explicó que la dificultad fue interpretar a un personaje femenino que actúa como un varón tras ser poseída. También menciona a Dorinda como la fascinante mujer casada que el profesor desea y que es seducida por Obdulia.

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Temas sobre universos paralelos y muerte

La historia aborda cómo un pueblo libera a un espíritu libre en busca de un cuerpo. Este ente cuestiona los límites entre el mundo de los vivos y los muertos. El actor gallego afirma que la película tiene algo de universos paralelos. El viaje puede ir hacia la vida o destrozar a quienes lo rodean según cuenta la historia sobre ese fenómeno.

Contexto de Ménde Ferrín y producción

La película cuenta con la participación de RTVE y se rodó mayoritariamente en gallego y portugués. Los lugares escogidos para la filmación incluyen Ourense y los municipios de Muíños. También se grabó en Lobeira y Calvos de Randín en la zona de O Xurés y A Raia. Ángeles Huerta consideró que el escritor Ménde Ferrín es el más importante de las últimas décadas. Este autor fue propuesto en varias ocasiones al Premio Nobel de literatura antes de fallecer el 19 de noviembre a los 88 años.