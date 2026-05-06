Andy Aguilar y Legit.Health: Transformando la Dermatología con Inteligencia Artificial

Conozca la historia de Andy Aguilar, fundadora de Legit.Health, y cómo su software de IA ayuda a diagnosticar más de 300 enfermedades cutáneas para reducir las listas de espera médicas.

La trayectoria de Andy Aguilar es un testimonio inspirador de cómo la adversidad personal y las carencias del sistema sanitario pueden transformarse en el motor de una innovación tecnológica con impacto global.

Nacida en una zona rural del sur de México, Andy enfrentó desde temprana edad una severa alergia al sol que marcó profundamente su infancia. En un entorno donde los dermatólogos eran escasos y el clima resultaba hostil para su condición, pasó años visitando médicos que no lograban dar con el diagnóstico correcto.

Esta etapa de incertidumbre, caracterizada por tratamientos erróneos que complicaron su estado de salud y una sensación constante de desamparo, sembró en ella la determinación de cambiar la realidad de otros pacientes. Tras cursar estudios de Empresariales en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Mississippi, Andy decidió trasladar su visión al País Vasco, donde fundó en Bilbao, junto a cuatro socios, la compañía Legit. Health. Legit.

Health se ha consolidado como una empresa pionera en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la dermatología. El núcleo de su innovación es un software certificado como dispositivo médico que permite detectar, evaluar y monitorizar más de 300 enfermedades cutáneas mediante el análisis de fotografías tomadas con un teléfono móvil. Esta tecnología es crucial para diferenciar lesiones benignas, como un lunar común, de patologías graves como el melanoma.

El melanoma, un tipo de cáncer de piel extremadamente peligroso si no se detecta a tiempo, representa uno de los principales desafíos de la salud pública; Andy enfatiza que cada mes de retraso en el diagnóstico disminuye drásticamente las posibilidades de curación. Por ello, su sistema no busca sustituir al médico, sino actuar como un aliado estratégico que optimiza el triaje, reduce las listas de espera y permite que los profesionales prioricen los casos más urgentes.

La implementación de esta herramienta se ha adaptado a las necesidades de distintos sistemas de salud. En el ámbito de la atención primaria pública, el médico es quien captura la imagen durante la consulta, obteniendo resultados en segundos que facilitan la derivación inmediata al especialista si la gravedad lo requiere.

Por otro lado, en el sector de las aseguradoras privadas, como Sanitas, Adeslas o Cigna, el paciente puede enviar la fotografía al solicitar su cita, estableciendo una primera fase de cribado muy eficiente. Actualmente, la tecnología de Legit. Health opera en 140 clínicas y organizaciones sanitarias distribuidas en nueve países, entre ellos España, Francia, Alemania, Suecia, Portugal, Polonia y Brasil, habiendo ya ayudado en el tratamiento de aproximadamente 300.000 pacientes.

Mirando hacia el futuro, la empresa no se detiene en la detección de cánceres o enfermedades visibles comunes. Andy Aguilar ha iniciado una nueva línea de trabajo enfocada en el seguimiento de úlceras y heridas crónicas, una problemática que afecta severamente a la población anciana, quienes a menudo encuentran barreras físicas o logísticas para acudir a consulta. Esta expansión busca hacer que la atención médica sea más continua y objetiva, especialmente para los colectivos más vulnerables. A nivel corporativo, Legit.

Health cuenta con un equipo interdisciplinar de casi 30 personas, integrando médicos, expertos en IA y gestores. Aunque la empresa aún no alcanza la rentabilidad total, ha triplicado su facturación anual y se encuentra en plena fase regulatoria para expandir sus operaciones hacia Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

El éxito de este proyecto también ha estado ligado a coyunturas externas, como la pandemia, que aceleró la aceptación de la telemedicina y obligó a los facultativos a abrirse a las herramientas digitales. Para Andy, quien se define a sí misma como una persona disciplinada, leal y resiliente, la meta final es democratizar la dermatología.

Su visión es lograr que cualquier persona, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, tenga acceso a un diagnóstico rápido y preciso, evitando que otros pasen por la misma angustia y desorientación que ella vivió durante su niñez en México





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