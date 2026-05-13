Andrés Roca Rey reaparece en la Copa de toros de la feria de la doble reaparición en Jerez

Andrés Roca Rey, con el que se espera la vuelta definitiva de la subcampeona de la famosa Copa de toros de La feria de la Várita hace unas horas, reaparece este viernes en la feria de la doble reaparición en Jerez de la Frontera.

Desde que Andrés Roca Rey sufrió su durísima cornada en Sevilla en su mente no rondaba otra idea que la de reaparecer lo antes posible.

Se vio obligado a cancelar sus citas de México y Valladolid, pero contra todo pronóstico médico y tras someterse a una intensísima rehabilitación, de unas siete horas diarias e incluso conectándose a las máquinas regeneradoras de tejido muscular durante la noche, el astro peruano hará el paseíllo este viernes en Jerez de la Frontera, la feria de la doble reaparición, pues también supone el regreso a los ruedos de Morante de la Puebla .

Las dos grandes figuras cayeron heridas "de pronóstico muy grave", según el parte médico del doctor Octavio Mulet, en la Feria de Abril de Sevilla y ambas vuelven a pisar la arena el mismo día, en el mismo escenario, en el marco de la Feria del Caballo, que homenajeará a Rafael de Paula y Álvaro Domecq.

"Ni un hueco queda", comentaba a ABC la casa Matilla. Todo vendido, con la expectación por las nubes. La presencia del cigarrero en Jerez se confirmó hace unos días después de descartar su paseíllo en San Pedro Regalado, pese a sus intentos y su deseo por llegar a su cita pucelana.

En el caso de Roca Rey, lo ha decidido este mediodía después de probarse en la finca de Juan Pedro Domecq , aún con los puntos puestos del costurón de 35 centímetros en la pierna, que ha respondido bien. Probablemente, el mismo viernes de la reaparición se los quiten para evitar que le tiren en ciertos movimientos necesarios en la cara del toro.

Noticia relacionada general No No Miércoles de faena en Las Ventas: cartel, ganadería y precio de las entradas Almudena MartínEste viernes, Morante y Roca comparten cartel con Sebastián Castella para lidiar una corrida de Jandilla. El maestro de La Puebla dobla el sábado, esta vez con los toros de Álvaro Núñez, junto a José María Manzanares y Juan Ortega.

Precisamente, hoy se ha hecho público el gesto del alicantino en su tierra, en la Feria de Hogueras: por primera vez en su carrera dará cuenta de una corrida de Victorino Martín





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