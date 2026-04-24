Andrés Roca Rey, gravemente herido en Sevilla: Detalles de su cornada y su vida personal

El torero peruano Andrés Roca Rey sufrió una grave cornada en la Maestranza de Sevilla durante la Feria de Abril. Este artículo detalla la gravedad de la herida, su estado de salud actual y también explora su vida personal, incluyendo su presunto romance con Tana Rivera y su trayectoria en el mundo del toreo.

Andrés Roca Rey , el reconocido torero peruano de 28 años, sufrió una grave cornada durante una corrida en la Maestranza de Sevilla el jueves pasado, en el marco de la Feria de Abril.

El incidente ocurrió mientras ejecutaba la suerte de matar a su segundo toro. La herida, localizada en la cara interna del muslo derecho, tuvo una trayectoria de 35 centímetros, con una parte descendente de 20 cm y otra ascendente de 15 cm, provocando una importante rotura muscular y comprometiendo el paquete vasculonervioso, aunque afortunadamente sin afectar a los grandes vasos sanguíneos.

El torero fue atendido de urgencia en la enfermería de la plaza y posteriormente trasladado al hospital, donde permanece ingresado y en observación. El doctor Octavio Mulet, según declaraciones de su apoderado Luis Manuel Lozano, consideró que Roca Rey tuvo mucha suerte, ya que la cornada podría haber sido mucho más grave. Más allá de esta desafortunada cogida, las últimas semanas han estado marcadas por la vida personal de Roca Rey.

Su nombre ha aparecido en la prensa del corazón debido a su presunto romance con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, quien estuvo presente en la Maestranza cuando ocurrió el incidente. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, diversas fuentes y su cercanía en eventos recientes sugieren un noviazgo en desarrollo.

Antes de Tana Rivera, Roca Rey mantuvo relaciones con Andrea Romero, Marina Díaz y se le vinculó con Victoria Federica de Marichalar. La tauromaquia parece ser un destino familiar, ya que el abuelo de Roca Rey fue administrador de la plaza de toros de Lima, su tío fue rejoneador y su hermano Fernando también tomó la alternativa.

La trayectoria de Andrés Roca Rey comenzó a los 14 años, cuando se trasladó a España para formarse en la Escuela de Tauromaquia de Badajoz. Tomó la alternativa en Nîmes en 2015, con Enrique Ponce como padrino, marcando el inicio de una exitosa carrera. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los toreros más destacados de la actualidad, generando gran expectación en las ferias taurinas más importantes.

Su hermano Fernando, quien se retiró de los ruedos tras 17 años de carrera, fue una figura clave en su inicio y posteriormente actuó como su apoderado durante un breve período. Actualmente, Luis Manuel Lozano se encarga de su representación. Su otro hermano, Juan José, ha seguido un camino diferente, trabajando como ingeniero industrial y destacando como poeta, publicando obras como 'Un disparo al aire' y 'Sonríe, todos vamos a morir'.

La familia Roca Rey, profundamente arraigada en la tradición taurina peruana y española, continúa siendo un referente en el mundo del toreo





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