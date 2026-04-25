Andrés Roca Rey, grave tras una cornada en Sevilla: Noche en la UCI y evolución vigilada

El torero peruano Andrés Roca Rey ha sido hospitalizado en Sevilla tras sufrir una grave cornada en la Real Maestranza. Pasó la noche en la UCI y su estado es vigilado de cerca por el equipo médico. Morante de la Puebla, también corneado recientemente en la misma plaza, ha recibido el alta voluntaria.

El reconocido torero peruano Andrés Roca Rey ha pasado la noche en la Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI ) del hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla , tras sufrir una grave cornada durante una corrida en la Real Maestranza de Sevilla el pasado jueves.

La emergencia requirió una intervención quirúrgica inmediata en la enfermería de la plaza, llevada a cabo por el equipo médico liderado por el doctor Octavio Mulet, quien calificó la lesión como “muy grave” en el informe médico oficial. Este incidente se produce apenas tres días después de que el también torero Morante de la Puebla fuera corneado en la misma plaza, siendo atendido por el mismo equipo médico en el mismo hospital.

Morante de la Puebla, desafiando las recomendaciones médicas, solicitó y obtuvo el alta voluntaria, optando por continuar su recuperación en su domicilio, sin un plazo definido para su regreso a los ruedos. Según declaraciones de Luisma Lozano, apoderado de Roca Rey, al medio especializado Mundotoro, el torero ha pasado una noche de descanso sin presentar fiebre.

No obstante, fuentes cercanas al matador describen su estado como “tranquilo pero dolorido”, permaneciendo bajo estricta vigilancia médica en el centro hospitalario sevillano. El doctor Mulet ha programado una revisión exhaustiva para este viernes, con el objetivo de evaluar con mayor precisión la evolución del paciente y determinar los próximos pasos en su tratamiento. El percance ocurrió cuando Roca Rey fue alcanzado por el quinto toro de la tarde, un ejemplar de la ganadería de Toros de Cortés.

El toro le propinó una extensa cornada en la cara interna del muslo derecho, tras una prolongada embestida que mantuvo al torero en peligro durante varios segundos. A pesar de la gravedad de la lesión, la presidencia de la corrida concedió a Roca Rey dos orejas, recogidas por su banderillero Viruta, en reconocimiento a su actuación previa.

El informe médico detalla que la cornada causó una “herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”. Para controlar la hemorragia y minimizar el daño, el equipo médico realizó una “exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos.

Se comprueba hemostasia efectiva” y se procedió a un “drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculo aponeuróticos y piel”. El doctor Mulet, en declaraciones a Mundotoro, enfatizó la suerte que tuvo Roca Rey, ya que la cornada “rozó la vena y la arteria en una extensión de entre 10 y 15 centímetros”, lo que podría haber tenido consecuencias aún más devastadoras.

La comunidad taurina permanece atenta a la evolución del torero, esperando su pronta recuperación y regreso a los ruedos. La Maestranza de Sevilla, escenario de estos dos incidentes en tan pocos días, ha reforzado sus protocolos de seguridad para prevenir futuros percances, aunque la naturaleza inherentemente peligrosa de la tauromaquia siempre implica un riesgo para los toreros.

La preocupación por la salud de Roca Rey y Morante de la Puebla ha generado un debate sobre los riesgos de la profesión y la necesidad de medidas adicionales para proteger a los diestros





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Roca Rey, herido grave en SevillaNacíó en Madrid (1970). Estudió en el Colegio del Pilar y se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense. Debutó en la profesión en Antena 3 de Radio de la mano de Antonio Herrero y siguió en su equipo como redactor en el salto a la COPE.

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