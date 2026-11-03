Andrés Lazcano: El origen de la vida no sigue una ruta predeterminada

El investigador Andrés Lazcano de la UNAM analiza la probabilidad de vida en el universo y explica por qué la formación de compuestos orgánicos es necesaria pero no suficiente para la existencia biológica.

Andrés Lazcano, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, reflexiona sobre la naturaleza de la vida y su probabilidad en el cosmos. Como miembro del Comité Asesor de la NASA para estudios del origen y la evolución de la vida, y dos veces presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, Lazcano aporta una visión basada en décadas de investigación científica y humanista.

Vida en el universo y exoplanetas

Ante la pregunta sobre si estamos rodeados de vida invisible o somos una rareza, Lazcano sostiene que en el universo no existe tanta vida como muchos creen, al menos en nuestro entorno inmediato. El descubrimiento de miles de exoplanetas sin vida indica que no hay una dirección preferencial en la evolución de la materia, similar a la carrera del Dodo donde todos corren sin meta fija ni tiempo definido.

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La materia actúa como un abanico enorme de posibilidades donde el universo ha tirado los dados muchas veces. Pensamos en la vida como un resultado directo de la evolución, pero el espectro real debe ser mucho más amplio y menos lineal de lo que imaginamos. Esta perspectiva desmiente la idea de que la vida es una consecuencia inevitable y única de la química cósmica.

Condición necesaria para la biología

Lo que sabemos del origen de la vida en la Tierra es que hubo una formación no biológica de compuestos orgánicos que aparecieron como moléculas capaces de formar membranas, interaccionar entre sí y multiplicarse con variación. Sin embargo, la formación de compuestos orgánicos es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya vida, según la lógica matemática que sustenta esta teoría científica.

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Encontrar aminoácidos en meteoritos revela la posibilidad de que se formen compuestos, pero esto no necesariamente lleva a un ser vivo. No existe un camino predeterminado para que la vida surja, tal como hay muchos ingredientes culinarios que no garantizan la creación fácil de una tarta. Siempre habrá dudas e incógnitas sobre la transición exacta hacia la biología.

La búsqueda del LUCA y la vida artificial

Lazcano ha dedicado su carrera a buscar a LUCA, el último ancestro común, que imagina como una población con intercambio de material genético. Este concepto es distinto al origen de la vida, un proceso que él visualiza con ensueños y pesadillas, recordando playas de arena negra en Sicilia que debieron existir antes de la aparición de la vida.

La creación de vida artificial es un ejercicio paralelo que ayuda a entender los rangos de posibilidad de distintos compuestos químicos. Estudios previos demostraron la existencia de bases nitrogenadas con grupos amino adicionales, encontradas previamente por un grupo soviético en 1977 y recientemente por grupos en el Instituto Pasteur y China en virus con ADN funcional no convencional.

El rol de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se emplea como un instrumento legítimo para analizar literatura y ver tendencias en la investigación científica. Este campo es tan útil como un celular para buscar referencias, permitiendo a los científicos como Lazcano navegar por la inmensidad de datos disponibles.

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La aplicación de estas herramientas permite integrar conocimientos dispersos y validar hipótesis sobre la química prebiótica. La colaboración entre biólogos, matemáticos y expertos en tecnología acelera la comprensión de los mecanismos que podrían haber desencadenado la vida en la Tierra y otros lugares.