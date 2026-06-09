Andrés Iniesta: de la gloria en Sudáfrica 2010 al inicio como entrenador en 2026

El icónico mediocampista español Andrés Iniesta anunció su retiro como futbolista profesional en octubre de 2024, tras una brillante carrera que incluye el gol de la final del Mundial 2010 y más de cuarenta títulos. Poco después, comenzó su formación como entrenador y ya tiene su primer destino: el Gulf United de Emiratos Árabes Unidos. Este texto repasa su trayectoria, desde su nacimiento en Fuentealbilla hasta su consolidación como leyenda del Barcelona y la selección, y su transición al banquillo, en un momento en que España proyecta su futuro hacia el Mundial 2026 con figuras emergentes como Lamine Yamal.

El gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 no solo decidió el partido, sino que marcó una época para el fútbol español.

Ese tanto en el minuto 116 ante Países Bajos coronó a España con su primer título mundialista y quedó grabado como uno de los momentos más icónicos del deporte. Iniesta, con su característica humildad y calidad, donó la camiseta de esa final al Museo de la Selección, donde aún se exhibe como testimonio de su legado.

Su carrera, que se extendió por más de dos décadas, acumuló 1.062 partidos, 116 goles, 195 asistencias y 40 títulos en todas las categorías, la mayor parte construida en el FC Barcelona. Llegado desde Fuentealbilla, un pequeño pueblo de Albacete, se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la historia, completando 674 encuentros oficiales con el primer equipo azulgrana.

En 2018, tras ceder la capitanía a Sergio Busquets, se despidió del Camp Nou con una victoria ante la Real Sociedad y emprendió rumbo a Japón, donde jugó para el Vissel Kobe de la J1 League hasta julio de 2023. Posteriormente, defendió los colores del Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos hasta junio de 2024, fecha en que anunció su retiro profesional en una emotiva conferencia en Barcelona, rodeado de su familia y excompañeros.

Sus palabras reflejaron el viaje de aquel niño soñador: 'Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo'.

Tras colgar las botas, Iniesta expresó su intención de formarse como entrenador, participando en cursos de dirección técnica. En junio de 2026, se confirmó su primer destino como técnico: el Gulf United de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos. Así, el fútbol continúa para él, solo que bajo una nueva faceta.

Paralelamente, la selección española mira hacia el futuro con figuren como Lamine Yamal, líder de una generación joven y aguerrida que busca dejar huella en el Mundial 2026, donde España compartirá grupo con rivales por definir y busca repetir la gloria que Iniesta supo alcanzar





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