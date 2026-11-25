La editora Andrea Toribio publica un ensayo donde analiza cómo la industria editorial clasifica a las mujeres, cuestionando las mesas temáticas y los prejuicios de clase.

La editora Andrea Toribio ha lanzado un ensayo crítico titulado 'La comunidad imaginada' que cuestiona profundamente las estructuras de venta, clasificación y lectura de la literatura escrita por mujeres. A través de este texto, Toribio analiza cómo la industria editorial homogeneiza a las escritoras, tratándolas como un grupo monolítico en lugar de reconocer sus diversas voces y orígenes.

Crítica a las mesas temáticas de autoras

En su obra, Toribio utiliza el concepto de comunidad imaginada del politólogo Benedict Anderson para señalar que "las escritoras" constituyen una categoría inventada desde fuera que impone rasgos comunes arbitrarios. Esta categorización deriva en mesas temáticas, ciclos de autoras y lecturas cargadas de prejuicios que ignoran las diferencias reales entre las creadoras.

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Le irrita particularmente el criterio de agrupar a varias autoras en un mismo panel simplemente porque todas escriben sobre maternidad, sugiriendo que escriben el mismo libro. Mientras que cuando un hombre escribe sobre maternidad, se dice que su novela trata de otra cosa diferente a su género. Este sesgo refleja una desigualdad estructural en cómo se percibe el contenido literario según el sexo del autor.

El papel de la clase social en la literatura

El dinero atraviesa todo el ensayo de Toribio como un tema tabú pero central, impactando sobre los problemas estructurales del sector. Ella admira a Rafael Chirbes, quien entendía la literatura como una cuestión de poder, y señala que este asunto vuelve a estar presente en el ambiente editorial actual. Toribio propone ir un paso más allá y escribir una historia de la clase social de las escritoras.

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Si los lectores van a seguir confundiendo a la protagonista con la autora, deben hacerlo con rigor. No escribe igual una mujer que trabaja doce horas que una que trabaja cinco. Existe toda la dignidad del mundo al escribir por dinero, pero la clase social influye decisivamente en la producción y percepción de las obras.

Origen personal y formación editorial

El libro arranca con un cuerpo en lugar de con una tesis, describiendo el olor a humo de chimenea en el pelo y unas uñas mordidas. Para Toribio, leer es una actividad que se hace con el cuerpo, no solo con el intelecto, pasando la página, oliendo el papel o mordiéndose las uñas como forma de regularse. Su relación con los libros es una dependencia; los libros son sus gafas para mirar el mundo.

Todo esto empieza en una librería, no la suya, donde su madre hablaba con el librero para darle pistas sobre quién podía convertirse. Hoy describe su relación con los libros como una dependencia vital. El oficio llegó por un camino lateral, estudiando Filología Hispánica y especializándose en autoras de la posguerra y la Transición sin saber que eso podría terminar en una editorial.

Industria editorial y prejuicios de lectura

Entregó el currículum en La Central, pasando allí cuatro años que recuerda como el eslabón más importante de la cadena. De vender libros pasó a querer hacerlos, y después vinieron un máster de edición y el circuito independiente de Madrid. De aquel mostrador se llevó una certeza: cada lector llega a un libro cargado de prejuicios.

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La buena lectura empieza por dejarlos en la puerta. Ella intenta hacerlo cada vez que abre uno. Cuando se le pregunta quién es mientras lee, responde sin pausa que no es nadie, sino la historia que le están contando. La literatura lésbica la acompañó mucho, pero quiere sacarla del nicho, considerando que ser lesbiana es una experiencia más del ser humano y gente amando a otras personas.