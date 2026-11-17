La corredora estadounidense Andrea Sager es la primera descalificada por consumo de marihuana en el Maratón de Nueva York. Conoce los detalles y reacción.

Andrea Sager, corredora de 35 años originaria de Houston, se convirtió en la primera persona en la historia del Maratón de Nueva York en ser descalificada por fumar cannabis durante la prueba. Este incidente ocurriiò el 1 de noviembre en la carrera de 42,195 kilómetros.

Detalles de la descalificación

La organización del evento, New York Road Runners, confirmó que Sager fue penalizada por infringir el código de conducta tras aceptar y consumir marihuana de un espectador. La atleta había llegado a la meta en Central Park con un tiempo de 5 horas y 54 minutos.

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No obstante, su resultado fue anulado oficialmente. La organización retuvo su medalla de finalización, pero eliminó su registro de la lista de participantes por incumplimiento grave de las normas establecidas.

Defensa y contexto de la corredora

Andrea Sager declaró a New York Post que no tenía intención de fumar durante la competición. Afirmó que padecía dolor intenso y que el consumo era una medida desesperada para poder terminar la carrera.

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Originalmente, la corredora intentó apelar la decisión. Argumentó que no competía por los primeros puestos y que su inscripción era solidaria, habiendo recaudado miles de dólares para una causa benéfica.

Sin embargo, New York Road Runners mantuvo la sanción inicial. El reglamento prohíbe estrictamente fumar, vapear o consumir tabaco y marihuana en los cajones de salida, durante todo el recorrido y en la zona de meta.

Impacto y consecuencias futuras

La restricción se extiende a un radio de 1.000 pies, aproximadamente 305 metros, de las áreas mencionadas. Las sanciones pueden incluir descalificación, pérdida de premios y exclusión de pruebas futuras.

El incidente quedó documentado en un vídeo viral en redes sociales, mostrando a Sager deteniéndose para fumar antes de continuar. Esta acción impide que utilice su tiempo de 5:54 para intentar clasificarse para el Maratón de Boston.