La entrenadora Andrea de Ayala revela cómo la zancada tonifica glúteos, cuádriceps y aductores. Aprende la técnica correcta para mejorar la postura y la salud articular.

Andrea de Ayala, reconocida entrenadora de fuerza y coach del Oysho Running Club, ha identificado a la zancada como el ejercicio fundamental para lograr un cuerpo funcional y sin dolor. Esta profesional, vinculada al gimnasio Smart Club, asegura que realizar este movimiento con la técnica adecuada garantiza llegar al final del día con energía, preservando la salud muscular y articular.

La técnica exacta de la zancada

La ejecutoria correcta comienza dando un paso amplio hacia atrás, manteniendo los pies separados a la anchura de las caderas. Posteriormente, se deben flexionar ambas rodillas hasta que formen un ángulo preciso de 90 grados. El cuerpo debe descender de manera controlada hasta alcanzar esta profundidad antes de volver a subir hasta la posición inicial, cambiando de pierna para continuar con la repetición.

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Beneficios para glúteos y estabilidad

Andrea confirma que este gesto es ideal para trabajar los glúteos, los aductores y los cuádriceps simultáneamente. Además, expertos del área fitness del gimnasio Metropolitan señalan que esta variante ayuda a trabajar los flexores de la cadera mientras se fortalecen las piernas. El control postural resultante mejora la distribución de cargas y la estabilidad de caderas y rodillas.

Precauciones para evitar lesiones

Es crucial mantener el core estable y evitar que la rodilla se desplace hacia dentro durante la flexión. Esta puntualización es vital porque una mala ejecución puede favorecer el desgaste articular, mientras que la forma correcta protege la articulación y optimiza la estabilidad. El movimiento requiere concentración para asegurar que la carga se distribuya adecuadamente sobre las estructuras óseas.

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Planificación semanal de entrenamiento

Para obtener resultados efectivos, se recomienda realizar una sesión con la serie completa de siete ejercicios entre dos y tres veces a la semana. Cada ejercicio debe ejecutarse en tres series, realizando entre 10 y 15 repeticiones por serie. Se aconseja ir sumando un ejercicio más cada día hasta completar la rutina de tonificación sugerida por la entrenadora.

La serie completa de ejercicios

La serie propuesta incluye la zancada junto con otros movimientos clave para el entrenamiento de piernas. Entre ellos se encuentran el puente para el glúteo medio, la sentadilla búlgara para la fuerza de cuádriceps y glúteos, y el peso muerto rumano a una pierna para fortalecer la cadena posterior e isquiotibiales. Esta combinación asegura un desarrollo muscular equilibrado y funcional.