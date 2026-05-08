Andrea Cueva: De Nueva York a la Tranquilidad de Nayarit

Andrea Cueva, una artista visual con una exitosa carrera en la publicidad y producción, abandona la frenética vida de Nueva York para buscar una vida más tranquila y espiritual en México. Su historia es una búsqueda personal de equilibrio y conexión con su interior.

Andrea Cueva, una artista visual con más de 10 años de experiencia en publicidad y producción, decidió abandonar la frenética vida de Nueva York para buscar una vida más tranquila y espiritual en México .

Su historia es una búsqueda personal de equilibrio y conexión con su interior. Tras una exitosa carrera en la Gran Manzana, donde trabajó en agencias de publicidad y producción, Andrea sintió que su vida estaba demasiado enfocada en el éxito profesional y que no encontraba tiempo para sus intereses personales. La artista buscaba un espacio para conectar con su espiritualidad y explorar otras formas de autoconocimiento.

En Nueva York, Andrea se enfrentó a situaciones de discriminación como inmigrante y mujer, lo que la llevó a cuestionar su propia identidad y su lugar en el mundo. La decisión de mudarse a México fue un paso crucial en su búsqueda de una vida más equilibrada y significativa. En Europa, Andrea se sumergió en la práctica de yoga, reiki y meditación, y comenzó a explorar su conexión con la naturaleza y su cultura.

Al regresar a México, Andrea se dedicó a la medicina tradicional, el yoga y las ceremonias de cacao, buscando una vida más holística y en armonía con su entorno. Su nueva vida en Nayarit, junto a la playa, la meditación y la práctica de yoga, le permitió conectar con su interior y encontrar la paz que tanto buscaba





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