Andbank lanza Actyus Coinvest, un fondo innovador de private equity centrado en coinversión y operaciones GP-led

Andbank ha lanzado Actyus Coinvest, un fondo pionero en el mercado español que se enfoca en transacciones de coinversión y GP-led, con el objetivo de alcanzar 40 millones de euros antes de junio. Dirigido por Álvaro González Ruiz-Jarabo, el fondo ya ha realizado 20 inversiones y destaca por su enfoque en calidad de activos, diversificación y comisiones reducidas.

La entidad liderada por Carlos Aso, consejero delegado de Andbank , ha logrado ya captar 40 millones de euros para este vehículo de inversión y aspira a alcanzar su tamaño objetivo antes de finales de junio, fecha en la que se espera cerrar definitivamente el fondo.

Este fondo, pionero en el banco para operar en el ámbito del private equity, presenta una propuesta innovadora en el mercado español. Actyus Coinvest, bajo la dirección de Álvaro González Ruiz-Jarabo, se centra exclusivamente en transacciones de coinversión y GP-led, modalidades que consisten en operaciones secundarias impulsadas por una gestora o general partner, generalmente a través de un vehículo de continuación.

González Ruiz-Jarabo destaca que estas propuestas están en auge debido a la ralentización de las ventas en el sector del private equity. Paralelamente a su proceso de recaudación de fondos, Actyus Coinvest ha concretado aproximadamente la mitad de las inversiones previstas, es decir, unas 20 operaciones de un total de 40. La gestora inició sus compras con el balance del grupo y, una vez constituido el fondo a finales del año pasado, transfirió la cartera que había construido hasta entonces.

Entre las empresas en las que ha invertido, destacan las españolas Lexer, en la que participó junto a Cleon Capital, y Healt In Code, donde adquirió participación a través del vehículo de continuación creado por Alantra para reinvertir en el activo. Sin embargo, la mayoría de las compañías respaldadas por Actyus Coinvest se encuentran fuera de España, principalmente en Europa y Estados Unidos, regiones geográficas prioritarias para el fondo.

En cuanto a los sectores, Actyus Coinvest adopta un enfoque agnóstico, sin imponer restricciones, ya que prioriza la calidad del activo, según señala González Ruiz-Jarabo. No obstante, cuatro industrias destacan en su cartera actual: tecnología, educación, servicios corporativos y salud. Para ser elegibles, las empresas deben contar con un ebitda (beneficio bruto de explotación) mínimo de cinco millones de euros.

No existe un límite máximo para las inversiones, lo que permite al fondo participar en empresas de gran envergadura, como Osaic, la plataforma estadounidense de gestión patrimonial con un ebitda superior a 800 millones de dólares (unos 680 millones de euros). Entre las ventajas de invertir en coinversión y transacciones GP-led, destacan la capacidad de diversificación que ofrecen, la reducción de los plazos de inversión y las comisiones más bajas (1% por gestión y 10% por éxito) en comparación con otras estrategias.

Estos atributos han convertido a Actyus Coinvest en una opción muy atractiva para los clientes de Andbank, que ven en él una vía alternativa para acceder al private equity. El fondo cuenta con una base diversificada de partícipes, que incluye grandes patrimonios, family offices, inversores institucionales y algunos minoristas





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