Andalucía recorta 12% fondos sindicatos en nuevos presupuestos

El gobierno andaluz aplica un recorte del 12% en la financiación de las relaciones laborales. Los sindicatos alertan del impacto en el diálogo social y la resolución de conflictos laborales en la región.

El anteproyecto de los presupuestos andaluces para el ejercicio 2027, aprobado este viernes, cristaliza un cambio significativo en la financiación de las relaciones laborales. La partida específica dedicada a la participación en la mejora de las relaciones laborales experimenta un descenso del 12% en su dotación económica total. Esta reducción afecta directamente a la capacidad de acción de los principales actores del diálogo social en la comunidad autónoma, marcando el inicio de una nueva etapa política bajo la coalición de gobierno entre el Partido Popular y Vox.

Repercusiones en la financiación sindical

La cifra real del recorte dista notablemente de las alarmantes proyecciones realizadas por la extrema derecha. El vicepresidente y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, había anunciado inicialmente una reducción de 3,5 millones de euros en estas partidas. Sin embargo, los datos oficiales revelan una diferencia sustancial. La disminución efectiva se sitúa en 624.000 euros, lo que representa una bajada del 50% en la subvención específica comparada con la consignada para el año 2026.

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Las cuantías concretas ilustran con precisión este impacto financiero. Para el año 2026, UGT recibía 714.800 euros y CCOO, 533.250 euros. En el presupuesto actual, las consignas bajan a 357.400 euros para la sección sindical de UGT y a 266.625 euros para la de CCOO. Esta merma en la financiación finalista, destinada al asesoramiento de trabajadores y a la prevención de riesgos laborales, genera preocupación sobre la capacidad de respuesta ante conflictos industriales.

Defensa del diálogo social institucional

La reacción de los sindicatos ha sido inmediata y contundente. Rafael Gelo, secretario de Institucional de UGT, ha calificado el diálogo social como un derecho constitucional inalienable. Gelo advierte que no se trata de un chiringuito que el gobierno pueda recortar para pagar un peaje ideológico a la extrema derecha. Argumenta que los fondos son esenciales para resolver conflictos sin llegar a huelgas indefinidas que paralisen la economía andaluza.

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Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha exigido que los presupuestos no sirvan como escaparate de propaganda política. López insta a que sean una palanca real para la redistribución de la riqueza y la cohesión social. La sindicalista señala que Andalucía sigue rezagada en indicadores clave como el empleo estable, la renta per cápita y la cohesión social, frente a otras comunidades autónomas.

Estabilidad en la Ley de Participación Institucional

A pesar del descenso en la partida de relaciones laborales, la financiación derivada de la Ley de Participación Institucional permanece intacta. Esta ley, aprobada en diciembre de 2025, respondía a un retraso histórico de dos décadas respecto a Madrid. Establece a UGT y CCOO como interlocutores obligatorios con el gobierno andaluz para la concertación social y la consulta en anteproyectos de ley.

La asignación para este concepto se mantiene en 7 millones de euros para el ejercicio 2027. De esta cantidad, CCOO y UGT reciben aproximadamente 2 millones de euros cada una. La Confederación de Empresarios de Andalucía, representada por Javier González de Lara, percibe 3.541.521 euros. Esta partida, a cargo de la consejera Rocío Blanco, no ha sido modificada por la influencia de la ultraderecha en el pacto de gobierno.

Contexto social y demandas sindicales

Los sindicatos han aprovechado este anuncio para reiterar sus demandas en materia de sanidad, vivienda y educación. Oskar Martín, secretario general de UGT Andalucía, y otros líderes sociales han insistido en la necesidad de un presupuesto que garantice un sistema público y universal. Piden especialmente la recuperación del personal precarizado y el fin a las externalizaciones encubiertas en los servicios esenciales.

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El entorno laboral andaluz enfrenta estos cambios con una doble realidad. Por un lado, existen partidas que aumentan, como las destinadas a la resolución de conflictos y al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Por otro, la reducción del 12% en el apoyo directo a la negociación colectiva es vista por los interlocutores sociales como un riesgo para la estabilidad económica y la protección de los derechos laborales en la región.