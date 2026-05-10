Andalucía: ¿Qué se necesita para cerrar la brecha con Madrid y Cataluña?

Andalucía, la tercera economía regional de España, se encuentra en camino para cerrar la brecha con Madrid y Cataluña. La región ha dado pasos de gigante en el empleo y la reducción del paro, pero aún tiene asignaturas pendientes en el ámbito económico.

Andalucía es la tercera economía regional de España por detrás de Madrid y Cataluña , ¿qué se necesita para cerrar la brecha con ambas? Estamos en el camino.

Estamos convergiendo con España. Estamos creciendo más que la media, lo que está recortando la brecha que existía, que dejaba a Andalucía descolgada. Eso ya no ocurre. Lideramos parámetros en los que antes siempre íbamos por detrás...

No se trata tanto de superar a Madrid o Cataluña, sino de no quedarnos descolgados, de poder mirarlos a los ojos y de competir con los mejores. Aunque el empleo ha crecido y la tasa de paro ha bajado, ésta sigue siendo muy elevada. ¿Cómo reducir el desempleo estructural? Ya estamos reduciéndolo.

Andalucía ha dado pasos de gigante en este sentido. Hemos reducido el diferencial de paro con la media de España al nivel más bajo desde que existen registros históricos. En 2018, la tasa de paro promedio en Andalucía fue del 23%. Estamos en el 14,66%. El cambio es incontestable





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