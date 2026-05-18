Andalucía diagnostica a La Moncloa y a Sánchez síndrome de esqueísmo

La vivencia permanente en el «es que...» cada vez que hay una cita electoral para eludir responsabilidades y asumir fracasos.

El batacazo pone la lupa en el presidente del Gobierno y en el Gobierno por ser quién era y es Montero y por la implicación de los miembros del Ejecutivo.

La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, entra en calor aplaudiendo por el pasillo. Baja un escalón y tropieza en el segundo.

Metáfora que retrata la situación electoral del 20-A. La puesta en liza de la que fuera suprema cabeza, su propia implicación en la campaña, el desembarco de ministros y la mimetización de Montero con La Moncloa, lo pone en el foco más que nunca por más esfuerzos que haga por apartarse del mismo





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