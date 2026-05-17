Andalucía 2026 Elections: Moreno Leads PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía, Por Andalucía

The 2026 elections in Andalusia, Spain, feature the main political figures of the region. President in office Juanma Moreno leads the Partido Popular with the intention of revalidating the Government. The elections for the Andalusian Parliament elect 109 deputies, with 18 of them from Seville province. With a 63,99% turnout, the PP wins 8 seats, the PSOE 5, Vox 2, Adelante Andalucía 2 and Por Andalucía 1. The most voted party in Seville was the PP, with 40,15% of the votes, followed by the PSOE with 26,63%. Results in Jerez de la Frontera, Cadiz: the PP continues to dominate and Adelante Andalucía surpasses Vox. Results in the city of Almeria and Cadiz are also available. Results in the city of Jaen are also available.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía de hoy domingo 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad. El presidente en funciones, Juanma Moreno , vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 18 de ellos en la provincia de Sevilla. Con un 63,99% escrutado El PP consigue 8 escaños, el PSOE 5, Vox 2, Adelante Andalucía 2 y Por Andalucía 1. El partido más votado en la provincia de Sevilla fue el PP, con el 40,15% de los votos, por detrás, del PSOE con el 26,63%.

Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz: el PP vuelve a arrasar y Adelante Andalucía supera a VOXResultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz: el PP vuelve a arrasar y Adelante Andalucía supera a VOXSigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Almería. Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Cádiz.

Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Jaé





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