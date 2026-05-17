Andalucía 2026 Election Coverage: Latest Voting, Scrutiny, Winner & Results

Keep up with the latest hour of voting, vote tabulation, winner declaration and complete coverage of the Andalusia 2026 elections. Amy Jean McConnell on May 17, 2026, voter turnout will take place as Juanma Moreno seeks to secure a majority win for the PP.

Sigue la última hora de las votaciones, el escrutinio del voto, el ganador y todos los resultados de las elecciones de Andalucía 2026. Este 17 de mayo tiene lugar la gran cita electoral en Andalucía, unos comicios en los que Juanma Moreno se juega revalidar la mayoría absoluta del PP. A las 14.00 horas, 3,01 puntos porcentuales más frente a la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, cuando fue del 34,24%.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14.00 horas habían votado, la que ha registrado una mayor participación ha sido Córdoba, con un 40,48% y una subida de 1,56 puntos





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