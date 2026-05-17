Analizamos los resultados de las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Málaga, 2026

Los principales partidos en Málaga, como El Partido Popular y el PSOE, participaron en las elecciones celebradas este 17 de mayo. Los resultados fueron muy tensos en la capital de la provincia, mientras que en otras ciudades como Almer{'i}a y C{'a}diz, el PP obtuvo una mayor representación.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes polticos de la comunidad. El presidente en funciones , Juanma Moreno , vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intencin de revalidar el Gobierno.

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 13 de ellos en la provincia de Málaga. Con un 18,99% escrutado El PP consigue 8 escaños, el PSOE 4, Vox 3, Adelante Andaluciña 1 y Por Andalucía 1. El partido liderado por Juanma Moreno consiguió afianzarse en esta provincia tras obtener el PP un 46% de los votos y se hizo con 10 escaños, 6 más que en los prácticos comicios.

La segunda fuerza mís votada fue el PSOE, con 4 escaños y el 20% de votos. Vox logró dos escaños por la provincia de Málaga tras conseguir un apoyo del 13%. Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Dos Hermanas, SevillaSigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Almer{'i}a.

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de C{'a}diz. Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de J{'a}e





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