Analistas prevén un impacto moderado pero favorable del acuerdo entre EE.UU. e Irán en España

El pacto entre EE.UU. e Irán tendrá consecuencias económicas positivas para España, aunque de forma gradual. Se espera una mejora en precios de combustibles, menor presión inflacionaria y beneficios para sectores energéticos y logísticos, mientras el Gobierno evalúa la retirada de ayudas.

Los analistas señalan que el pacto entre Estados Unidos e Irán otorga un mayor control a Teherán sobre el Estrecho de Ormuz, lo cual tardará tiempo en recuperar un tráfico fluido y quedará sujeto a primas de seguros más elevadas.

El impacto para España del acuerdo de paz en Irán será favorable pero moderado, concentrado en los sectores de energía, transporte, turismo y expectativas económicas. Una reapertura parcial del estrecho aliviaría el precio de los combustibles, reduciría la presión sobre la electricidad y el transporte, y mejoraría los márgenes de los sectores intensivos en energía o logística.

Según previsiones de Funcas, el impacto económico será diferido a medida que se vaya retirando el paquete de ayudas desplegadas por el Gobierno, que, salvo prórroga, expiran el 1 de julio. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, detalla que durante el conflicto las empresas han incurrido en costes adicionales que todavía no se han trasladado por completo a los precios finales, lo que acabará provocando una cierta presión sobre el IPC durante los próximos meses.

De la reacción de los consumidores, apunta, dependerá el impacto final del conflicto en el PIB. Pese al acuerdo de paz, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, mantiene su agenda de negociación con los agentes sociales para prorrogar medidas de alivio durante el verano. Entre las empresas afectadas se encuentran Enagás, Exolum, y las asociaciones AICE y SEDIGAS





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