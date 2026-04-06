Añadir a un hijo en una cuenta bancaria: ¿Implica donación y pago de impuestos?

La Dirección General de Tributos aclara que incluir a un hijo como cotitular en una cuenta bancaria no siempre implica una donación. Se explica cuándo se debe pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y qué consideraciones son importantes.

Agregar a un hijo como cotitular en una cuenta bancaria no implica necesariamente una donación sujeta a impuestos. La Dirección General de Tributos ( DGT ), adscrita al Ministerio de Hacienda , ha emitido una aclaración importante sobre este tema.

La consulta vinculante V1514-25, publicada el 19 de agosto de 2025, especifica que incluir a un hijo como cotitular en una cuenta bancaria propiedad de sus padres no constituye automáticamente una donación y, en consecuencia, no genera la obligación de pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Esta aclaración surge a raíz de la inquietud de una madre que deseaba agregar a su hijo a una cuenta a su nombre. La DGT enfatiza que el ISD se aplica a las transferencias gratuitas de bienes. Para que se considere una donación, deben cumplirse tres condiciones esenciales: la intención del donante de regalar, el enriquecimiento del receptor y la aceptación explícita del bien donado. En el contexto de cuentas compartidas entre padres e hijos, si estas condiciones no se verifican, no se considera una donación y, por lo tanto, no se debe tributar. Es fundamental comprender que la ley distingue entre la propiedad del dinero y la facultad de disposición sobre el mismo. Si bien todos los cotitulares pueden realizar operaciones con el saldo de la cuenta, la propiedad del dinero depositado pertenece a quien lo ingresó originalmente. Esto implica que, aunque un hijo pueda utilizar el dinero disponible en la cuenta, esto no lo convierte automáticamente en propietario. La jurisprudencia del Tribunal Supremo respalda esta interpretación, estableciendo que el derecho real sobre los fondos depende del origen del dinero y del acuerdo entre los titulares, y no del mero hecho de figurar como cotitular. En otras palabras, la posibilidad de realizar retiros de fondos no implica la transferencia de la propiedad de esos fondos. No obstante, es importante señalar que la Agencia Tributaria tiene la facultad de investigar estas operaciones. Si se demuestra que el hijo ha retirado fondos que realmente pertenecen al padre para su beneficio personal, podría interpretarse como una donación sujeta a impuestos. En tales casos, la responsabilidad de la prueba recae en los contribuyentes, quienes deberán demostrar que los fondos siguen siendo propiedad de la persona que los depositó inicialmente. Para formalizar una donación de dinero de manera adecuada y evitar posibles problemas legales, se recomienda presentar el modelo 651 para la autoliquidación del ISD. Además, si se trata de cantidades significativas, se aconseja formalizar la donación mediante escritura pública ante notario. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre el 50% y el 150% de la cantidad no declarada, dependiendo del grado de ocultación o intencionalidad del contribuyente. Es crucial recordar que los errores o el desconocimiento de la normativa no eximen de responsabilidad, tal como establecen el Código Civil y la Ley General Tributaria





elcultural / 🏆 24. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Cuenta Bancaria Hijos Impuestos Donación ISD Hacienda DGT Titularidad Transferencia Declaración

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Django desencadenado' frustra los planes de 'De Viernes' y lidera el prime time del viernesLa película 'Django desencadenado' emitida por La 1 superó a 'De Viernes' de Telecinco en el prime time del viernes, a pesar de las expectativas puestas en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. El consumo televisivo general disminuyó debido a las vacaciones de Semana Santa.

Leer más »

El Robin Hood del proletariado: el día en que el general Ludd y su ejército de luditas declaró la guerra a las máquinasA principios del siglo XIX hubo una reacción de los trabajadores contra lo que consideraban un cambio en sus condiciones de vida, una modificación de las reglas del juego....

Leer más »

La memoria histórica en formato cómic: una nueva dimensión para la divulgaciónHistoriadores y dibujantes se unen para adaptar investigaciones sobre la memoria histórica española al cómic. 'España partida en dos', de Julián Casanova, Miguel Casanova y Carlos Esquembre, es un ejemplo de este formato que busca acercar la historia reciente de España al público general y a las aulas.

Leer más »

España cuenta con más de 37 millones de vehículos matriculados por primera vezAsí figura en el 'Anuario Estadístico General 2025' de la Dirección General de Tráfico (DGT), analizado por Servimedia. España tenía aproximadamente un coche por...

Leer más »

De las 'Big Four' a la milla de oro de la noche: los arquitectos del nuevo algoritmo del ocioPeriodista especializado en información fiscal y tributaria, está al frente del suplemento semanal Expansion Fiscal desde su lanzamiento en 2022. También escribe sobre gestión patrimonial. Ha trabajado en El Economista, Consejo General de la Abogacía Española y el diario asturiano La Nueva España.

Leer más »

Varios accidentes e importantes retenciones en el inicio de la segunda fase de la Operación Salida de Semana SantaLa Dirección General de Tráfico prevé 10 millones de desplazamientos hasta el lunes 6 de abril.

Leer más »