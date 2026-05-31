Ana Redondo defiende derechos LGBTI+ en Washington mientras Sira Rego guarda silencio en China

La ministra de Igualdad viaja a EEUU para reivindicar derechos del colectivo ante la Administración Trump; su compañera Sira Rego evita pronunciamientos en China, donde la homosexualidad sigue sin protección legal.

La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo , ha viajado este fin de semana a Washington para defender los derechos LGBTI+ en un momento en que, según sus palabras, la Administración Trump los ataca.

En un vídeo difundido desde la capital estadounidense, Redondo ha recordado que estamos a dos días del inicio del mes del Orgullo y ha subrayado la importancia de reivindicar los derechos y libertades del colectivo, especialmente en un contexto donde las personas LGBTI+ están siendo atacadas también en Estados Unidos. Redondo ha destacado que España encabeza el ranking en el reconocimiento de las libertades y la igualdad real de las personas LGBTI, pero ha advertido que estos derechos están siendo cuestionados en varios lugares del mundo.

Por otro lado, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha realizado una visita oficial a China coincidiendo también con el inicio del mes del Orgullo. A diferencia de su compañera de gabinete, Rego no ha difundido ningún mensaje en defensa del colectivo LGBTI+ durante su estancia en el país asiático.

Según la agenda oficial de Moncloa, la ministra se ha reunido con el primer secretario del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China y ha asistido a un espectáculo cultural organizado por la Fundación China Soong Ching-Ling en el Gran Teatro Nacional de China. El silencio de Rego contrasta con la postura activa de Redondo, lo que ha generado críticas de colectivos LGBTI+ en España, que consideran que la visita debía haber incluido algún gesto de apoyo hacia una comunidad que aún enfrenta discriminación en China.

Cabe recordar que China despenalizó la homosexualidad en 1997, pero más de dos décadas después no cuenta con leyes que protejan los derechos de gais y lesbianas, y el matrimonio igualitario no está reconocido. Además, persisten prácticas como las terapias de conversión para curar la homosexualidad, que son consideradas pseudoterapias perjudiciales.

En 2021, un tribunal chino falló a favor de un editor que presentó una demanda por discriminación basada en la orientación sexual, un caso aislado que no ha llevado a cambios legislativos significativos. La coincidencia de ambas visitas en el inicio del mes del Orgullo ha puesto de relieve las diferentes prioridades del gobierno español en materia de derechos humanos, con un enfoque más crítico hacia Estados Unidos y un perfil más bajo respecto a China, aliado económico clave





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