La exministra Ana Palacio, en 'Espejo Público', exige investigar el papel de Marruecos en los hechos de Ceuta y critica la gestión de Pedro Sánchez tras la entrevista con Susanna Griso.

La exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio participó en el plató de 'Espejo Público', conducido por Susanna Griso, junto a los candidatos presidenciales Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para abordar los temas cruciales de la campaña electoral. Durante su intervención, Palacio destacó la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los sucesos ocurridos en Ceuta, especialmente los registrados durante los días 30 y 31 de julio, señalando que el papel de Marruecos debe ser aclarado con total transparencia.

Reclamo de Investigación sobre Marruecos

Palacio dejó claro que cualquier persona que conozca la realidad marroquina no puede ignorar la responsabilidad de Rabat en la instrumentalización de las migraciones. La extitular de Exteriores afirmó que es imperativo realizar una investigación profunda para determinar quiénes son los responsables de lo ocurrido en la ciudad autónoma, rechazando la idea de que estos movimientos migratorios sean espontáneos o carentes de manipulación política exterior.

Also read La Policía halla posibles 'conexiones' entre 'dinamizadores' de la entrada masiva en Ceuta y agentes marroquíes

Crítica a la Inacción y Gestión de Sánchez

En su análisis de la entrevista que Pedro Sánchez sostuvo con Susanna Griso, Palacio consideró que el presidente ha condenado a Ceuta por su presunta inacción y por no haber expulsado a los migrantes que ingresaron en la ciudad. Señaló que el comportamiento del ejecutivo ha generado una sensación de vulnerabilidad en la frontera sur, donde se ha desatado una extremosidad que requiere una respuesta firme y decisiva por parte del Estado español.

Visión Política de los Candidatos Principales

La presencia de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate permitió contrastar las posturas del PSOE y el PP sobre la crisis fronteriza. Mientras Sánchez fue criticado por su gestión, Feijóo mostró su disposición para mantenerse en niveles de tensión política elevada si fuera necesario. La exministra expresó su esperanza en que, a partir del 29 de noviembre, se forme un gobierno capaz de asumir las responsabilidades de Estado que la situación exige.

Advertisement

Impacto en la Opinión Pública y Debate Nacional

Las declaraciones de Ana Palacio resonaron en el debate público, generando respuestas por parte de ciudadanos ceutíes que denunciaron la falta de medidas efectivas. Colaboradores y tertulianos analizaron la entrevista de Griso a Sánchez, sugiriendo que el presidente actuó con una actitud evasiva que le impidió rendir cuentas sobre la gestión de la frontera. Este contraste entre la posición oficial y la percepción social ha marcado significativamente el tono de la campaña.

Reflexiones sobre la Política Exterior y Fronte

El episodio en 'Espejo Público' puso de manifiesto la urgencia de redefinir las relaciones diplomáticas con Marruecos en materia de control fronterizo. La insistencia de Palacio en la existencia de informes que apuntan en otra dirección sobre la responsabilidad marroquina, contradice las narrativas que minimizan el papel de Rabat. Este debate subraya la complejidad geopolítica que España enfrenta en su política exterior y su capacidad para proteger sus territorios de ultramar.