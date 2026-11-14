Ana Micó lidera la unidad de la izquierda valenciana en noviembre

Ana Micó encabeza la papeleta única Compromís-Front Valencià en las elecciones del 29 de noviembre, buscando consolidar la voz territorial frente al bipartidismo.

La candidata Ana Micó ha asumido el liderazgo de una plataforma electoral histórica en el territorio valenciano para las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Micó, originaria de l'Olleria en la provincia de València, nació en el año 1978 y cuenta con una trayectoria consolidada en los pasillos del Congreso de los Diputados, institución donde aspira a mantener su escaño tras la jornada electoral. Su nombre encabeza la lista que aglutina a toda la izquierda alternativa en la comunidad, marcando un punto de inflexión en la estrategia política local.

Unificación de la izquierda en tres circunscripciones

País Valencià se ha consolidado como una de las tres comunidades autónomas del estado que han logrado unir en una única papeleta a todas las formaciones de la izquierda alternativa. Esta iniciativa cuenta con Compromís como fuerza principal y estructuradora, siguiendo una línea política que ha marcado su trayectoria durante años. Para esta organización, de carácter valencianista, es fundamental actuar como la voz propia de los valencianos en el Congreso, defendiendo intereses locales con autonomía.

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A lo largo de su historia, Compromís ha firmado diversos pactos electorales, tanto para las elecciones generales como para las europeas. Sin embargo, la situación posterior al año 2023 ha acelerado esta unión. Desde entonces, la comunidad ha estado gobernada por una coalición de derecha y extrema derecha. Micó califica este periodo administrativo como partícipe de la mayor catástrofe humanitaria y natural registrada por la población valenciana, lo que ha impulsado la necesidad de una respuesta política cohesionada.

La decisión de presentar una única candidatura responde a una cuestión de responsabilidad hacia la ciudadanía. El objetivo es ofrecer un referente político claro que confronte directamente con la derecha y la extrema derecha actuales. Se busca representar la voz de la mayoría social, es decir, de las personas que necesitan la política como un escudo social para llegar a fin de mes y para impulsar medidas audaces que mejoren la calidad de vida general.

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Crítica al modelo bipolar en las grandes circunscripciones

Micó ha mostrado su descontento con la configuración de las candidaturas en las grandes ciudades. En València, la número uno del Partido Popular (PP) será la alcaldesa, María José Catalá. Por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la cabeza de lista es Pilar Bernabé, quien ejerció como delegada del Gobierno en País Valencià hasta hace pocas semanas antes de estas elecciones. Esta dinámica se percibe como una excepción a la regla de la izquierda unificada.

La candidata considera que esta estrategia es injusta para los ciudadanos y ciudadanas de València. Sostiene que tener a las máximas representantes de PP y PSOE en las listas electorales desvía sus intereses hacia la lógica partidista en lugar de centrarse en la gestión de la ciudad. Critica que se utilicen figuras conocidas como cabezas de cartel en una táctica electoral del bipartidismo, sin garantizar que estas personas ejerzan una representación real y diaria en Madrid.

Según Micó, las izquierdas territoriales y los partidos más arraigados al territorio ofrecen una mejor respuesta a los problemas cotidianos porque mantienen una proximidad mayor con la gente que tiene necesidades urgentes. En los últimos tres años, este modelo ha demostrado mayor capacidad para llegar a acuerdos en los territorios donde estas fuerzas existen, a pesar de las confrontaciones históricas que existen entre ciertos partidos estatales.

Estrategia de campaña territorializada e independiente

La campaña electoral de Compromís-Front Valencià se ha diseñado exclusivamente para la población local. La candidatura es valencianista y solo se presenta en las tres circunscripciones valencianas, lo que garantiza su independencia total frente a otros proyectos políticos estatales. Esta autonomía permite enfocarse en los problemas específicos de cada barrio, pueblo y comarca sin las distracciones de luchas políticas nacionales.

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Aunque la candidatura mantiene su independencia, no cierra la puerta a la colaboración puntual. Micó ha declarado que si representantes estatales, como Ada Colau o Irene Montero, desean apoyar la campaña en algún momento específico, serán bienvenidos. Sin embargo, el enfoque principal sigue siendo una campaña muy territorializada, centrada en el diálogo directo (de tú a tú) con la ciudadanía en cada rincón de la comunidad.

La visión de Micó es que la política debe funcionar como un mecanismo de protección social y de impulso para el cambio real. Al evitar la dispersión de votos y fuerzas en la izquierda alternativa, Compromís busca consolidarse como la alternativa necesaria frente al gobierno autonómico actual. La estrategia se basa en la generosidad y la humildad política para llegar a acuerdos internos, priorizando siempre los intereses de la ciudadanía valenciana sobre las dinámicas partidistas estatales.