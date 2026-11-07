Ana donó sus órganos tras morir por eutanasia en España

Ana murió por eutanasia en España tras obtener la autorización en octubre de 2022 y donar sus órganos. Abogados Cristianos busca ahora prohibir que se repita.

Ana, una joven con espina bífida, murió por eutanasia en España después de obtener la autorización en octubre de 2022. Su padre, Salvador, y su madre, Puri, acompañaron la decisión de su hija, que quiso donar todos sus órganos. Su historia reabre el debate sobre la eutanasia en el país, mientras el grupo Abogados Cristianos prepara nuevas acciones para intentar que la ley sea derogada.

La familia describe una vida marcada por el dolor físico y por complicaciones médicas constantes. Ana nació con espina bífida, una malformación que se produce cuando la columna vertebral y la médula espinal del feto no se cierran por completo durante el embarazo. Tras varias intervenciones e infecciones, llegó a la veintena con dolor neuropático intenso y graves problemas de movilidad.

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Cómo fue el proceso que llevó a Ana a la eutanasia

Ana recibió la autorización para acceder a la eutanasia en octubre de 2022, después de un proceso que se extendió durante meses. Según relata su madre Puri, la joven ya había pasado por dos intentos de suicidio porque no soportaba el dolor, que se agravó tras varias estancias hospitalarias.

Las complicaciones clínicas fueron múltiples. Ana tenía hidrocefalia, una acumulación excesiva de líquido en el cerebro derivada de su espina bífida. A raíz de sus ingresos hospitalarios contrajo una infección y una meningitis que le causaron un dolor neurológico difícil de tratar. Salvador resume la situación con una comparación: es como un reloj de arena, en el que la arena cae poco a poco hasta que llega el final.

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Antes de la autorización, Ana vivió momentos de esperanza. Participaba en un grupo de teatro, mantenía un buen círculo de amigos e incluso empezó un curso de cuidado de niños con necesidades especiales. Sus padres recuerdan esa energía con cariño y la presentan como parte esencial de su biografía.

Qué piensa la familia de Ana y Abogados Cristianos

Los padres de Ana sostienen que apoyaron la decisión de su hija aunque les resultara muy dolorosa. Salvador afirma que puede estar o no de acuerdo con la decisión, pero que estaría junto a ella porque la quiere. Puri explica que, para ella, el amor consiste en estar donde la persona lo pide, incluso si eso implica acompañarla en su muerte.

Puri también se refiere a las críticas de quienes rechazan la eutanasia. Según su relato, no entiende que alguien quiera impedir la muerte de su hijo, porque, en sus palabras, un hijo no es una propiedad. La familia asegura que la alternativa para Ana era morir de forma violenta contra sí misma, mientras que la eutanasia le permitió despedirse acompañada y en paz.

Abogados Cristianos, un grupo de conservadores presidido por Polonia Castellanos, tiene una postura opuesta. La asociación ha hecho campaña contra el aborto y contra la presencia de libros de temática LGBT en las escuelas. Castellanos ha representado a los padres de Noelia Castillo, una mujer de 25 años que murió mediante eutanasia en Cataluña en marzo de este año. Según su argumento, Noelia no era capaz de elegir porque padecía un trastorno límite de la personalidad que afectaba a su juicio, una tesis que los tribunales no compartieron.

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Impacto del fallo del Tribunal Supremo sobre la eutanasia

El Tribunal Supremo dictó una sentencia que puede cambiar el alcance de la eutanasia en España. Según el fallo, las personas que tienen una relación especialmente estrecha con quien desea morir pueden impugnar la decisión. La resolución llegó dos meses después de la muerte de Noelia Castillo.

Polonia Castellanos considera que la sentencia es un buen primer paso jurídico, aunque su organización mantiene el objetivo de derogar por completo la ley de eutanasia. Abogados Cristianos anunció que seguirá haciendo campaña con ese fin, por lo que el debate político y judicial sobre la norma continuará.

Para las familias que atraviesan procesos similares, el fallo abre la puerta a nuevas impugnaciones, aunque no modifica la autorización que ya existía en el caso de Ana. La historia de la familia muestra la diferencia entre la mirada jurídica sobre la capacidad de decidir y el impacto emocional que viven los padres. La información disponible no detalla cómo se aplicará la sentencia en los próximos casos.