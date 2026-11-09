Ana Boyer y Fernando Verdasco disfrutan del MotoGP en Doha con look de vaqueros y zapatillas

Ana Boyer y Fernando Verdasco siguen el MotoGP de Catar desde Lusail, en Doha, donde viven desde hace una década con sus cuatro hijos.

Ana Boyer y Fernando Verdasco han disfrutado de una jornada de motociclismo en el circuito de Lusail, en Doha, Catar, durante el Gran Premio de MotoGP del domingo. La hija de Isabel Preysler y el extenista acudieron juntos para seguir la competición desde una posición privilegiada, tanto en la parrilla de salida como junto a la pista.

La presencia de la pareja en el Gran Premio se explica tanto por su afición al deporte como por su vida en la ciudad. Ambos tienen fijada su residencia en la capital catarí desde hace una década, y el circuito de Lusail se ha convertido en una cita habitual para disfrutar de planes que forman parte de su rutina.

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Look de vaqueros y zapatillas para la carrera

Ana Boyer ha dejado a un lado sus estilismos más sofisticados para elegir una combinación mucho más relajada en el circuito. Su propuesta se basa en una fórmula sencilla, pensada para una ocasión informal y adaptada al ambiente de la competición.

La prenda protagonista es un polo azul marino de silueta ajustada. Aunque conserva el cuello característico de esta pieza, su diseño es más depurado y minimalista que el de un polo deportivo convencional. Para equilibrar las proporciones, la parte superior ajustada se combina con unos vaqueros oversize, cuya pernera amplia aporta movimiento y resta rigidez al conjunto.

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Como calzado, Ana Boyer ha optado por unas zapatillas Adidas marrones de ante con pequeños detalles en rosa. Esta combinación de tonos introduce un matiz distinto al habitual blanco o negro de las deportivas, y su estética casual encaja con la relajación de los vaqueros.

Fernando Verdasco y Ana Boyer han coincidido en una forma de vestir desenfadada. La crónica describe un conjunto con camiseta amplia de color verde, una de las gorras habituales, vaqueros azules y zapatillas deportivas de inspiración noventera, un estilo adecuado para pasar la jornada junto a la pista.

Doha, el hogar familiar de la pareja en La Perla

Ana Boyer y Fernando Verdasco establecieron su residencia en Doha por los compromisos profesionales de Verdasco, y la ciudad es hoy el escenario principal de su vida familiar. Allí viven en La Perla, una zona exclusiva construida sobre una isla artificial.

La Perla es conocida por sus puertos deportivos, sus paseos junto al mar y sus zonas residenciales. En ese entorno, la pareja ha formado su familia y ha criado a sus cuatro hijos, Miguel, Mateo, Martín y la pequeña de la familia, cuyo nombre no se menciona en la información disponible.

La propia Ana Boyer ha hablado en distintas ocasiones de su adaptación a la ciudad y de la tranquilidad, la privacidad y la seguridad que encuentran en Catar. Tras pasar unas semanas en Madrid durante la recta final del embarazo de Ana Boyer, la familia regresó a Doha a finales de marzo.

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Marc Márquez y Marco Bezzecchi protagonizan la carrera en Catar

Marco Bezzecchi, con su Aprilia, ganó la carrera en Catar tras liderar las 22 vueltas de la prueba. El italiano adelantó a Raúl Fernández en los últimos compases para llevarse la victoria, mientras Marc Márquez esperaba la ocasión de cerrar el título.

Marc Márquez tenía su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo. Para lograrlo necesitaba ganar el domingo y que Jorge Martín terminara fuera de los puntos. Finalmente, Márquez fue séptimo, un resultado especialmente meritorio, ya que competía todavía con las consecuencias de la lesión de muñeca sufrida en Australia.

Raúl Fernández logró subir al podio pese a correr con dos dedos de la mano derecha fracturados. Por su parte, Pedro Acosta terminó sexto después de pelear por las primeras posiciones durante buena parte de la carrera.

Con las citas de Portugal y Valencia todavía por disputarse, el campeonato sigue abierto, aunque Marc Márquez mantiene una ventaja importante al frente de la clasificación. Para Ana Boyer y Fernando Verdasco, la cita ha sido una nueva oportunidad de disfrutar juntos de uno de los grandes acontecimientos deportivos que acoge la ciudad donde han construido su vida.